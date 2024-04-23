吳思瑤：新政府傾向全面討論能源政策

民進黨團幹事長吳思瑤接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月23日電（記者 黃筱筠）和碩聯合科技董事長童子賢拋出核能是一種技術，應該好好利用管理技術去管理，及《日經亞洲》近日報導評論台灣核能政策，明確指出台灣的能源政策，應該調整策略，回應人民對穩定能源供應的需求。民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤今受訪表示，新政府會比較傾向把對於能源政策全面性討論，電力政策包括綠能、再生能源、核能，以及傳統燃媒發電等。未來新“內閣”、賴清德等當然要面對能源問題全方面佈局，“每一種發電可能都需要重行研議”。



至於是否新蓋核電廠，吳思瑤說，這個太跳躍，可能就現有核能發電廠，思考要不要延長使用年限。



童子賢22日在台北榮總大師講堂演講“台灣產業發展與世界趨勢”，其中被問到電力問題時，童子賢坦言“30年前，我也反核”，但10年前開始關注全球暖化議題、“內心陷入掙扎”；他如今認為“核”是一種技術，應該好好的利用管理技術去管理。由於童子賢是民進黨智庫新境界文教基金會副董事長，現任董事長就是黨主席賴清德；童子賢對核能的看法，也因此引起關注。



加上《日經亞洲》近日報導評論台灣核能政策，明確指出台灣的能源政策，應該調整策略，回應人民對穩定能源供應的需求。還指名賴清德應該與在野黨合作，重新評估核電政策，才符合台灣長遠的能源安全和經濟發展需要。