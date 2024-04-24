李家超：歡迎中國證監會5項惠港措施

行政長官李家超出席行會前見記者（中評社 盧哲攝） 中評社香港4月24日電（記者 盧哲）香港特區行政長官李家超23日上午出席行政會議前會見傳媒表示，熱烈歡迎中國證監會日前公布5項鞏固香港金融市場的措施，感謝中央關心和支持香港。李家超說，中央再次重申全力支持香港長期保持獨特地位和優勢，再次明確指出要鞏固提升香港國際金融中心地位，這些都再次體現國家是香港的最大後盾。這次措施將為國內外投資者提供更多吸引和便利，帶來更多投資和資金，為香港資本市場發展帶來實質幫助。



李家超說，夏寶龍主任在四月十五日“全民國家安全教育日”主旨致辭所講，中央全力支持香港實現由治及興，更多挺港惠港措施會陸續有來。夏主任致辭之後四日，中國證券監督管理委員會（中證監）就在上星期五（四月十九日）公布了五項鞏固香港金融市場的措施，分別是：放寬滬港通、深港通之下股票交易所買賣基金的產品範圍；將房地產投資信托基金納入滬港通、深港通；支持人民幣股票交易櫃台納入港股通；優化基金互認安排；支持內地行業龍頭企業赴香港上市。



李家超表示，特區政府一直以來和中央保持溝通，商議不同的惠港政策。感謝中央關心和支持香港，熱烈歡迎中證監這次公布的措施。中央再次重申全力支持香港長期保持獨特地位和優勢，再次明確指出要鞏固提升香港國際金融中心地位。這些都再次體現國家是香港的最大後盾。這次措施將為國內外投資者提供更多吸引和便利，帶來更多投資和資金，為香港資本市場發展帶來實質幫助。



首先，更多內地行業龍頭企業到香港上市，將為香港首次公開發行，即IPO市場注入更多活力和吸引力。過往也有不少內地龍頭企業選擇香港作為融資平台，集資額超過幾百億，甚至高達千億。



現時港交所正審批的上市申請近百宗，已在內地監管機構申請備案到香港上市的企業也有幾十家，當中有來自製造業、物流等傳統行業的大型企業，也有來自AI（人工智能）、金融科技等高增值行業的重點公司。我們也正積極向在獨角獸榜領先的內地企業宣傳到香港融資。這些企業具備較高的知名度和市場估值，上市將吸引境內外投資者的目光和參與，提升市場熱度。