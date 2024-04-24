李家超冀毋須就假新聞立法　首以自律專業處理

行政長官李家超出席行會前見記者（中評社 盧哲攝） 中評社香港4月24日電（記者 盧哲）香港特區行政長官李家超23日上午出席行政會議前會見傳媒時，談及假新聞立法。李家超表示，社會上假資訊情況已減少，但不能忽略相關威脅，政府會主動駁斥假新聞，期望毋須透過立法處理。“如果可以用自律、行業提升和專業化來處理這問題，這應該是首先的選項。我們要共同努力，不需要立法。”



李家超在回答記者提問時說，假新聞即所說的虛假信息，虛假信息所製造的問題，政府當然會密切留意，“但情況來說，我覺得與我們最壞的時候比較，是有進步的地方，但並不表示我們忽略這方面的威脅。”



李家超表示，針對虛假資訊，所有人都受到其壞影響。“我希望業界以專業角度提升新聞信息或網絡信息的可信性。我希望新聞從業員提升在媒介、媒體方面的資訊。我亦看到不同的新聞工作者、團體正在這方面努力中，並對一些不正確的資訊提出反駁或矯正，有些是自己提出，有些是以機構形式提出。”李家超說，整體來說，香港在媒體方面的資訊發放，“我覺得比以前改進了，我對這方面有正面評價。但並不表示沒有一些我們要提防的虛假信息。在程度方面，我們會留意。”



李家超說：“我的取態是如果可以用自律、行業提升和專業化來處理這問題，這應該是首先的選項。我們要共同努力，不需要立法，我永遠都希望香港可以從自律、行業專業去處理這問題。”

