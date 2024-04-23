王定宇組台星聯誼會　邀藍綠委任副會長

綠委王定宇成立台星“國會”聯誼會並擔任會長。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月23日電（記者 黃筱筠）民進黨“立委”王定宇今天在“立法院”成立“台灣與新加坡‘國會議員’聯誼會”暨“立法院ESG委員會”成立大會，並擔任會長。有關於台星“國會”聯誼會，王定宇說他特別邀集中國國民黨“立委”呂玉玲與民進黨“立委”蘇巧慧擔任副會長，希望跨黨派推動台星交流。



台灣與新加玻“國會”聯誼會今天在“立法院”成立，由王定宇擔任會長，出席者有新加坡駐台北商務辦事處代表葉偉傑、“外交部次長”田中光、副會長綠委蘇巧慧、藍委呂玉玲、綠委黃捷等人。



新加坡駐台北商務辦事處代表葉偉傑表示，這是他來台灣就職後第二度參加這樣聯誼會的成立。4年前第一次，在這段時間透過聯誼會，都能感受到新加坡與台灣雙邊友誼。今年剛好是新加坡和台灣雙邊自由貿協定啟動的10周年是很重要里程碑，在這段時間雙方向的貿易與投資都取得很好的進展。



葉偉傑說，他在台灣任職的4年內，儘管新加坡與台灣都受到疫情的影響，但雙邊關係合作還是取得相當的進展。在這期間新加坡的官方統計，可能與台灣統計方式不同數字有些差別，我們從新加坡統計來說，雙邊貿易過去這4年貿易總額平均增長43%，且在2022年達到800億美元高峰。



葉偉傑說，台灣已經是新加坡第5大貿易夥伴，隨著疫情的緩和去年新加坡來台旅客有46萬人次，台灣去年到新加坡旅客則是8成。這些年來台灣“立委”與新加坡“國會議員”做為民間的代表，建立很好的溝通，也進行不少互訪，分享各方共同關心課題的意見以及最佳的方案，做了很多交流，非常熱烈歡迎台灣“立委”能夠多到新加坡，與官員、專家進行深度對話。