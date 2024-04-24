李家超：香港“走塑”整體實行情況正面

行政長官李家超出席行會前見記者。（中評社 盧哲攝） 中評社香港4月24日電（記者 盧哲）香港首階段管制即棄塑膠餐具及產品（“走塑”）22日起實施。香港特區行政長官李家超23日上午出席行政會議前會見傳媒表示，對“走塑”整體情況持正面態度，有很多食肆、酒店等地方已落實“走塑”。他表示，市民要改變的行為並非對生活影響很大，希望市民明白，環保是每個人的責任；又指替代品的供應充裕，會繼續尋求更多替代品選擇，以降低成本。



談到“走塑”等不同措施陸續在有關食肆或供應地點實行，李家超說：“對於整體實行情況，我持正面態度。我看到很多食肆或提供塑膠用品的地方，包括酒店，都有一系列措施落實整體‘走塑’計劃。至於提供替代品方面，環境保護署的平台提供了不同替代產品的選擇，有700多種。開首要市民在某程度有些行為上的適應，我覺得是大家共同努力推行環保概念必須做的。”



李家超說，看到整體需要大家改變的行為，對生活的影響不是很大，最主要原因是替代品供應是充裕的。“當然，替代品不斷改善，我相信在過程中，甚至是市場的力量，都會令替代品越來越滿足到市民的要求。而在營商角度，我相信每位營商人士都會在配合環保概念之餘，亦盡量優化其在這方面提供的替代品。”



李家超強調，政府很重視替代品的供應是否充足，還有其價格是否市民可以承擔。“目前來說，在整體營運情況，我相信可以照顧得到。”李家超說，希望市民在環保意識和體會方面，都更加明白到環保是每個人的責任，大家亦可以做多一點。“我們會不斷聽取意見，例如怎樣提供更多選擇給供應商或市民等。”

