藍踢爆鄭麗君夫赴陸爽賺人民幣

國民黨舉辦“內閣閣員家族賺紅錢 民進黨暗黑白手套新事證！”記者會。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月23日電（記者 張穎齊）中國國民黨23日召開記者會，踢爆民進黨準“行政院副院長”鄭麗君丈夫沈學榮自2010年起就開設公司赴陸投資，更企圖用子公司來當母公司的白手套，大賺人民幣。2016年正值鄭麗君擔任“文化部長”，鄭夫更將負責人變更為親信，想掩人耳目。民進黨已有多位人士遭爆爽賺人民幣，雙標行為，國民黨質問賴清德要不要臉？要不要交代？



國民黨23日在黨中央舉辦“內閣”“閣員”家族賺紅錢 民進黨暗黑白手套新事證！”記者會，與會的有藍委徐巧芯、國民黨台北市議員柳采葳、智庫“國家政策研究基金會”副執行長凌濤、黨發言人楊智伃。



楊智伃首先指出，沈學榮1996年開辦台灣居磁工業股份有限公司（母公司），2010年在大陸廣東省東莞開辦東莞方策有限公司（子公司），2012年鄭麗君選上“立委”，子公司負責人變更為女兒沈逸；2016年鄭麗君當上“文化部長”，子母公司負責人都變更為親信高管胡佩莉，2017年沈學榮再次回任母公司負責人，胡佩莉為切割子母公司關係而辭去母公司董事；2020年想掩人耳目，還變更子公司名稱。在民進黨執政下雙重標準，就像顆西瓜，外面是綠的、切開來是紅色。



徐巧芯痛批，鄭麗君是紅錢世家，子公司在大陸擔任母公司的白手套，用子公司來銷售母公司產品，2021年3月還有子公司在蘇州做生意紀錄，出售的就是母公司產品，連出貨檢驗報告、材料安全規格都寫母公司的人員及電子郵件伺服器。沈學榮就是子母公司的真正負責人，有台商看不下去才找上國民黨來踢爆，2021、2022年鄭麗君家族都西進大陸賺人民幣。



徐巧芯說，她要三問鄭麗君，一、是否利用子母公司在大陸當白手套？二、鄭麗君曾說台灣居磁對東莞方策無實質控制力是否被打臉？三、鄭麗君要當副“閣揆”，沈學榮辭不辭公司董事？