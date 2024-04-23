藍爆鄭麗君夫大賺人民幣　卓榮泰打太極

左起，準農業部長陳駿季、卓榮泰及僑委會委員長徐佳青。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月23日電（記者 鄭羿菲）準“行政院長”卓榮泰23日上午公佈第五波“內閣”人事，媒體問及，中國國民黨爆料準“行政院副院長”鄭麗君的丈夫沈學榮在大陸做生意大賺人民幣，更被批評是白手套？卓榮泰打太極說，鄭麗君是具有民主精神，多年參與學生運動，他對鄭的家族充滿感激，未來也會以這樣的心情與鄭一起共事，一起朝向讓“國家”更民主、更和平、更繁榮的目標。



國民黨曾在2019年質疑時任“文化部長”的鄭麗君，丈夫沈學榮在大陸開電子公司“東莞居磁電子有限公司”賺人民幣，當時鄭麗君曾發聲明回應，她丈夫目前在大陸沒有投資、沒有擔任大陸任何公司之職務，也已經超過10年沒有再到過大陸。



卓榮泰23日公佈第五波“內閣”名單，多為現任首長留任或真除，包括準“農業部長”陳駿季、“財政部長”莊翠雲、“僑委會委員長”徐佳青、“海委會主委”管碧玲。“行政院”主計長由台南市研考會主委陳淑姿出任、人事長蘇俊榮留任。目前還有“外交部長”、“國防部長”、陸委會主委等人事尚未正式公佈。



至於台灣民意基金會今天公布民調，有50.1%的民眾贊同蔡英文執政，對未來新“內閣”會否成為壓力？卓榮泰笑說，蔡英文的執政民調獲得過半滿意度，放諸海內外都相當難得，我們不僅有壓力，更有責任勇敢承擔起來，才能向民眾表達，延續這樣的執政是民眾明智的選擇。