柬埔寨參議院主席洪森會見王毅

當地時間4月22日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在金邊會見柬埔寨參議院主席洪森。（來源：新華社） 中評社北京4月23日電／據新華社報導，當地時間4月22日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在金邊會見柬埔寨參議院主席洪森。



王毅首先轉達中國領導人的親切問候，祝賀柬埔寨人民黨在第五屆參議院選舉中獲得壓倒性勝利，祝賀洪森全票當選參議院主席。



王毅表示，在習近平主席和柬方領導人戰略引領下，中柬命運共同體建設邁向高水平、高質量、高標準的新時代。今年是雙方構建新時代中柬命運共同體的開局之年，也是“中柬人文交流年”。今天上午，我同孫占托副首相共同主持中柬政府間協調委員會第七次會議，就深化兩國全面戰略合作達成多項共識。中方願同柬方一道，以落實高層共識為主線，傳承和弘揚中柬高度互信、團結協作、互利共贏的優良傳統，推動“工業發展走廊”和“魚米走廊”等重大項目盡快落地見效，加強治國理政經驗交流，密切立法機構合作，推動黨際交往再上新台階，讓中柬友好給兩國人民帶來更多福祉。



洪森請王毅轉達對中國領導人最誠摯的問候。洪森表示，柬埔寨已順利實現代際交替，政局穩定、經濟發展、民生改善、前景可期。中國是柬埔寨的親密朋友和戰略夥伴。柬方奉行友華政策決心不變，推進對華合作決心不變。柬中政府間協調委員會第七次會議成功舉行，達成很多共識，體現了雙方高度的政治互信，將為柬發展提供重要動力。希望雙方進一步拓展合作領域、豐富合作內涵，實施更多重大項目，推動兩國命運共同體建設不斷取得新的積極進展。