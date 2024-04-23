和碩董事長童子賢挺核能　藍委贊同

藍委陳玉珍接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北4月23日電（記者 俞敦平）針對和碩董事長童子賢昨日演說時指出，政府應該認真考慮發展核能一事。中國國民黨“立委”陳玉珍和賴士葆23日上午受訪時，雙雙表達了對核能的支持，陳玉珍認為民進黨政府應該為了過去抹黑核能道歉，而賴士葆認為核能才是真正穩定的基載發電來源。



童子賢昨天於台北榮總針對“台灣產業發展與世界趨勢”進行演講時表示，經過三十年的反核生涯，他意識到地球暖化才是真正的人類公敵，而非核能。童子賢認為，核能應該被視為綠能的夥伴，並強調台灣需要緊急解決碳排放問題，以避免對經濟發展造成影響。



對此，陳玉珍表示，她認同可以朝向使用核能的方向發展，但指出這需要民進黨放下其“非核家園”的政策立場。她批評民進黨過去對核能的抹黑，並呼籲民進黨對於過去的政策做出道歉，認真來討論核能的未來發展。



賴士葆也表達了他對於核能的支持。他強調基載電力的重要性，認為核電是最穩定的基載電源，即使賴清德在選舉過程中曾表示在緊急情況下可以使用核電，但賴並未明確定義“緊急情況”的具體情形。



賴士葆強調，台灣需要穩定的基載電力來避免停電，目前台灣在能源轉型政策的影響下，供電並不穩定。