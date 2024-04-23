外交部官員談美國國務卿布林肯訪華

外交部發言人汪文斌。（來源：中華人民共和國外交部網站） 中評社北京4月23日電／據新華社報導，中國外交部已於4月22日宣布，應中共中央政治局委員、外交部長王毅邀請，美國國務卿布林肯將於24日至26日訪華。22日，外交部北美大洋洲司負責人就此向媒體做了背景吹風，介紹了訪問相關情況。



美大司負責人表示，布林肯國務卿此次訪華，是中美落實兩國元首舊金山會晤共識，保持對話、管控分歧、推進合作、加強國際事務協調的一部分。雙方一直就此次訪問保持溝通。4月2日，拜登總統同習主席通話時表示，希望安排布林肯國務卿訪華。中方對此表示歡迎。



去年11月，中美元首在舊金山舉行歷史性會晤，達成一系列重要共識和成果，開辟了面向未來的“舊金山願景”。年初習近平主席同拜登總統就中美建交45周年互致賀信，3月27日集體會見美工商界和戰略學術界代表，4月2日應約同拜登總統通電話。在兩國元首的戰略引領下，中美關係呈現止跌企穩的態勢。與此同時，兩國關係中的消極因素也很突出。美方頑固推進遏華戰略，不斷採取干涉中國內政、抹黑中國形象、損害中方利益的錯誤言行，對此我們予以堅決反對反制。



相互尊重、和平共處、合作共贏，始終是中方看待和處理中美關係的根本原則。以和為貴、以穩為重、以信為本，是中方處理今年中美關係的遵循。對布林肯國務卿此次訪問，中方主要聚焦五大目標。



第一，樹立正確認知。這始終是中美關係必須扣好的“第一粒紐扣”。中美到底是夥伴還是對手，這是一個根本性的問題，不能犯顛覆性錯誤。我們始終認為，大國競爭不是這個時代的底色，也解決不了中美兩國和世界面臨的問題。中美兩個大國，不能不來往、不打交道，更不能衝突對抗。中美關係應該穩下來，好起來，沿著穩定、健康、可持續的道路向前走。同時，中國有必須維護的利益、必須捍衛的原則、必須堅守的底線。拜登總統多次重申美國不尋求進行“新冷戰”，不尋求改變中國體制，不尋求遏制中國發展，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持“台獨”，無意同中國發生衝突，以及不尋求同中國“脫鈎”等。我們敦促美方將拜登總統上述承諾落到實處，同中方一道，將“舊金山願景”變成實景，而不是繼續以“競爭”之名行對華圍堵遏制打壓之實。雙方外交團隊將在已經達成的相互尊重、和平共處、保持溝通、防止衝突、恪守聯合國憲章、在有共同利益的領域開展合作、負責任地管控雙邊關係中的競爭因素7點共識基礎上，繼續進行中美關係指導原則磋商。

