我國發布世界首套高精度月球地質圖集

（來源：新華社） 中評社北京4月23日電／據科技日報報導，全球首套高精度月球地質圖集21日正式發布，圖集包括《1∶250萬月球全月地質圖集》和《1∶250萬月球分幅地質圖集》。該圖集是目前國際上精度最高的月球地質圖，由中國科學院地球化學研究所聯合吉林大學、山東大學等單位研編。



據悉，《1∶250萬月球全月地質圖集》包含《1∶250萬月球全月地質圖》《1∶250萬月球岩石類型分布圖》和《1∶250萬月球構造綱要圖》，《1∶250萬月球分幅地質圖集》包含30幅月球標準分幅地質圖。



月球地質圖是月殼表層岩相、岩性、“地層”年代、地質構造、岩漿活動、礦產分布等的綜合表達，是最為直觀、最具顯示度的成果展示形式，也是開展月球科學研究與探測、建設月球基地以及未來開發利用月球資源必不可少的基礎資料。



然而，雖然國際上月球探測方興未艾，但月球地質圖的研製卻明顯滯後。“現在月球地質研究仍然沿用基於阿波羅號探月成果編制的月球全月地質圖，比例為1∶500萬。隨著研究的深入，該月球地質圖已不能滿足未來的科研和月球探測需求。”中國科學院院士、中國科學院地球化學研究所研究員歐陽自遠坦言。



此次，地質圖研編團隊基於月球起源和演化過程的整體性和規律性認識，以我國嫦娥工程科學探測數據為基礎，同時參考國內外已有的探測數據和研究成果，通過對月球岩石建造、地質構造、時代等要素的研究和歸集，建立具有自主知識產權的月球地質編圖技術規範和標準，編制了1∶250萬月球數字地質—構造系列圖件。



與基於阿波羅號探月成果編制的月球全月地質圖相比，新編圖集基於月球動力學演化的規律，創造性建立了“三宙六紀”的月球地質年代劃分方案；建立了以內、外動力地質演化為主線的月球構造和岩石類型分類體系；構建了以內、外動力地質作用並重驅動的類地行星演化新框架。



中國科學院地球化學研究所研究員劉建忠表示，這是一份月球科學領域立典式綜合集成成果，不僅可以為探月工程科學目標制定和工程實施提供基礎資料和科學參考，也填補了我國在月球與地外行星地質圖研編方面的空白，為月球起源和演化乃至太陽系演化的研究作出中國貢獻。