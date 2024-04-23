中證監五大措施利提升港股流動性

2023年6月14日，香港交易所主席史美倫在港交所上市23周年慶祝典禮上致辭。（來源：新華社） 中評社香港4月23日電／據香港文匯報報導，中國證監會4月19日公布5項資本市場對港合作措施，包括放寬滬深港通下股票ETF合資格產品範圍；將REITs納入滬深港通；支持人民幣股票交易櫃台納入港股通；優化基金互認安排；支持內地行業龍頭企業赴香港上市。此次5項措施深化了內地與香港資本市場互聯互通的深度與廣度，有利於提振資本市場，提升港股市場流動性，吸引更多資金來港，為行業和投資者帶來機遇。



措施一：放寬滬深港通下股票ETF合資格產品範圍。在兩地證監會指導下，滬深港交易所已達成共識，擬適度放寬合資格股票 ETF的平均資產管理規模要求，降低南向港股通ETF產品的港股權重和港股通股票權重要求，北向滬股通、深股通ETF產品做對等調整，支持香港國際資產管理中心建設。



ETF自2022年納入互聯互通標的以來，交易規模持續增長，在有效監管的前提下，為兩地投資者跨境投資提供更多便利和機會。本次優化措施主要聚焦降低ETF基金規模及投資限制的調入調出門檻，符合要求的ETF進一步擴容。ETF一直是投資者金融產品投資的重要組成部分，原因在於其底層標的足夠分散化，波動性相對較低，同時對投資者自身的資金要求不高。這一舉措的推出，對基金公司而言，市場容量得以進一步擴大；對於投資者而言，可選擇範圍進一步豐富。更重要的是，對於香港市場資金量的增加、香港資產管理中心的建設，具有重要意義。



豐富交易產品種類



措施二：將REITs納入滬深港通。擬總體參照兩地股票和ETF互聯互通制度安排，將內地和香港合資格的REITs納入滬深港通標的，進一步豐富滬深港通交易產品種類。



對於國家而言，不動產投資信託基金（REITs）是盤活企業存量資產、提升再投資能力的重要工具。4月12日國務院印發的《關於加強監管防範風險推動資本市場高質量發展的若干意見》（新國九條）提出要推動REITs市場高質量發展，並通過完善立法、完善稅收政策等提供配套環境。將REITs納入滬深港通標的，體現了對新國九條的貫徹落實。

