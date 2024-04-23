九旬文壇巨擘黃春明獲頒第6個名譽博士

中興大學校長詹富智（左）頒授名譽博士學位證書予作家黃春明。（中評社 方敬為攝） 中評社台中4月23日電（記者 方敬為）台灣文壇巨擘黃春明今天獲頒中興大學名譽文學博士學位，雖然高齡90歲，但身體仍硬朗，偕妻子林美音一同出席授證儀式。他致詞表示，雖然他已是高齡老人，或許是條枯木，但不會變成朽木，“枯木逢春又再發”，只要他腦筋清楚，身體可以活動，就會繼續在文學創作上努力。這是黃春明獲頒第6個名譽博士學位。



中興大學文學院22至26日舉辦“黃春明周”系列活動，除舉辦學術研討會，23日也頒發名譽文學博士學位給黃春明，由校長詹富智親自頒授學位證書，並替黃撥穗。黃春明也勉勵學子，人生遇到困難時也是學習、冒險、粹煉的機會。



興大“黃春明周”以“春天樂讀黃春明”為主題，舉辦系列活動，黃春明親臨現場與興大中文系學生互動，並朗誦創作詩歌，獲得文學院師生熱烈歡迎。



黃春明致詞表示，他90歲了，中興大學還願意給予他肯定、支持，對他而言是種鼓勵，90歲算是高齡老人了，過去有人說，如果老人什麼都不能做的話，就是條朽木，所以他很感念各界給予的鼓勵與支持，有這些推進的力量，他不能現在就停下來，只要腦筋還算清楚，身體還可以活動，就應該繼續前進，所以他也經常在思考，還能夠做些什麼事，才能夠對社會、家庭有所奉獻？



黃春明說，所以他自詡為枯木，“枯木，逢春又再發”，只要有養分與陽光就能夠再生嫩芽，這次興大舉辦的研討會主題以“春萌花開”命題，在他的名字上面再加個草字頭，象徵發芽，很有意思，因此他會再好好繼續創作，特別是對兒童方面的，還有幾篇小說等，他會繼續努力，以呼應外界的鼓勵。