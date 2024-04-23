藍爆鄭麗君夫賺人民幣　媒體只問徐巧芯家事

藍委徐巧芯直球回應媒體提問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月23日電（記者 張穎齊）中國國民黨23日在黨中央開記者會，踢爆民進黨準“行政院副院長”鄭麗君家族在大陸投資大賺人民幣，大批媒體早早到場等候，豈料都是在聚焦近期遭民進黨圍攻、深陷家事風波的國民黨“立委”徐巧芯，徐巧芯也耐心回應數題，正面對決。



徐巧芯因丈夫劉彥澧的姊姊劉向婕及其夫杜秉澄，涉嫌詐騙案，鬧得沸沸揚揚，遭民進黨及側翼圍剿，先後質疑徐巧芯的夫家姊夫的姑丈也涉嫌洗錢詐騙，徐的婆婆是否透過關係喬房租貸款？劉彥澧的兵役問題、徐巧芯穿著行頭、徐以前家里開早餐店有無開發票等，各種瑣事被放大檢視、占滿媒體版面。



國民黨今日舉辦“內閣”“閣員”家族賺紅錢 民進黨暗黑白手套新事證！”記者會，與會的有徐巧芯、國民黨台北市議員柳采葳、智庫“國家政策研究基金會”副執行長凌濤、黨發言人楊智伃。現場媒體約20人。



會後開放媒體提問，楊智伃先問有沒有針對主題的相關提問？但現場媒體卻爭相要搶問徐巧芯的家事，楊智伃原先說那還是請媒體到媒體中心外聯訪徐？徐巧芯則霸氣說，沒關係，就直接在這個記者會現場提問，並請個別媒體一口氣將所有提問提出來，她都會逐一一併回答。



媒體接二連三發問，有關徐巧芯質疑親綠名嘴溫朗東逃兵役、遭溫提告，還有周刊質疑徐巧芯與涉詐親戚有無串證？以及徐巧芯婆婆有無透過徐曾任台北市議員喬台北富邦利息貸款租房等。

