台美貿易談判　陳駿季：確保農民權益才談

代理“農業部長”陳駿季（中）520後將真除，他回應媒體提問。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月23日電（記者 鄭羿菲）美國貿易代表戴琪日前證實，台美21日世紀貿易倡議第二輪談判將談及，雙方制定進口豬肉、牛肉相關標準，幾個星期內就會有進展。準“農業部長”陳駿季23日回應，在確保台灣農民生產與收入前提下，才會去談市場進入的議題。



戴琪日前出席美國眾議院歲計委員會聽證會，共和黨眾議員費許巴赫關切台灣對進口豬肉設下許多技術性貿易壁壘，包括標籤和檢驗，如何解決這些不合理限制？戴琪表示，美台21世紀貿易倡議第二階段談判包括農產品，雙方會針對包括豬肉、牛肉在內的農產品制定相關標準，預計幾星期之內會有進展。



準“行政院長”卓榮泰23日公佈第五波“內閣”名單，多為現任首長留任或真除，包括準“農業部長”陳駿季、“財政部長”莊翠雲、“僑委會委員長”徐佳青、“海委會主委”管碧玲。“行政院”主計長由台南市研考會主委陳淑姿出任、人事長蘇俊榮留任。目前還有“外交部長”、“國防部長”、陸委會主委等人事尚未正式公佈。



陳駿季在記者會上表示，目前我們積極加入各種國際貿易組織，特別是台美21世紀貿易倡議的第二階段談判，農業方面目前討論的是，如何面對環境變遷的永續農業的倡議與支持。但對於未來農產品的進出口貿易的相關談判，“農業部”一定會先確保它的品項，以及海內農民的生產與收入，在這個前提下，才會去談相關市場進入的議題。