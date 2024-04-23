扁大將羅文嘉任“政委”？吳思瑤：沒訊息

吳思瑤。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月23日電（記者 黃筱筠）準“行政院長”卓榮泰被拍到21日與陳水扁核心幕僚林德訓喝咖啡，甚至外傳陳水扁執政時倚重的府副秘書長馬永成、前民進黨秘書長羅文嘉也都被點名分別進入“國安會”、任“行政院政務委員”，外界認為是“扁朝大將復歸”意味濃厚。民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤今天對此表示，她並沒有聽聞對於未來“政務委員”名單，羅文嘉是否要出任“政務委員”，她沒有任何訊息無法具體評論，未來任何“政委”安排與發布都會有嚴謹思考，也考量角色與政策分工等有更多面向。



傳出羅文嘉將出任“政務委員”，林德訓則已辭掉黨主席特助的工作，傳出未來接任“行政院”辦公室主任，至於馬永成則傳出未來會進入“國安會”。



卓榮泰今天公布第五波“內閣”名單，多了不少女性“閣員”，包括：“海洋委員會主委”管碧玲、“財政部長”莊翠雲、“僑委會委員長”徐佳青、“主計總處”主計長陳淑姿等，是否擔心外界批評女性“閣員”過少，沒有兼顧平衡性別。



吳思瑤對此回應說，綜合整理現在幾波“內閣”名單發布，賴清德非常努力組成超越個人、超越黨派、跨越世代的“內閣”團隊，名單也反應這樣精神。今天新一波名單不乏對政策、政務有熟悉經驗的人接任者，也有深獲肯定的續任者，正面看待人事佈局。



至於女性“閣員”比例，她說，往後陸續幾波人事，會讓女性從政更多元化，相信女性擔任“閣員”會有亮眼的安排。