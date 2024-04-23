柯文哲廣聽意見　專家期許成為兩岸和平使者

民眾黨主席柯文哲日前召開選後第一場“國政”顧問座談會。（照：新故鄉智庫提供） 中評社台北4月23日電／台灣民眾黨4月13、14日在新北市舉行為期兩天的黨公職共識營後，黨主席柯文哲日前召開選後第一場“國政”顧問座談，並向與會人員介紹新成立的“中央政策會”執行長郭威瑤。柯文哲表示，未來的中央政策會，將在“新故鄉智庫協會”與黨團智庫暨有基礎上，整合包括“立法院”黨團在內的中央與地方政策，除了統一政策口徑外，對許多具爭議性的政策和法案，也會站在“人民利益最大化”的立場，做更明確的宣示。



其中，曾任南投縣長也是大學貨幣學教授的彭百顯，指出執政黨正利用綠媒及名嘴傾力打擊柯文哲，呼籲民眾黨要穩住陣腳，努力耕耘、經營各地方的“小草”，蔚為“大草原”，同時瞭解人民期冀兩岸和平的迫切期待，扮演台海和平使者的角色。



此座談會由“新故鄉智庫協會”秘書長蘇進強召集，“國政”顧問團選後配合“立法院”八大委員會的編組，與會專家學者包括內政與兩岸組的台灣大學政治系教授彭錦鵬、淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳；“國防”外交組的前民眾黨秘書長周台竹、前空軍副總司令傅慰孤、前“國防部”副參謀總長王興尉；經濟（含能源、農業）組的教授蔡光榮、杜震華、核電專家王伯輝、林文昌。



財政組則有前民主進步黨“立法委員”彭百顯、張晉源；教育文化組有黃丙喜、葛樹人、莊錦華；交通組包括陳學台、鍾慧諭二位台北前後任交通局長及資深媒體工作者徐瑞希、數位專家也是候任不分區“立委”洪毓祥；司法法制組有列名第二梯次的不分區“立委”劉書彬、邱慧洳二位；社福勞工與衞環組的有總顧問鄧家基、前“立委”賴香伶、候任不分區王安祥。



除了以上八組外，也另聘請林騰鷂、彭錦鵬、劉書彬為“修憲”組；鄧家基、蘇進強、葛樹人、曲兆祥四位則為綜合組。



柯文哲在會中聽取與會人士的建議。前核四廠廠長王伯輝及核工專家林文昌，都建議柯文哲要持續推動競選期間所宣示的“核二、核三延役，核四經國際檢驗通過後重啟”的政見，王伯輝並建議民眾黨“立法院”黨團可要求參訪核四廠，瞭解核四的最新狀態。



林文昌及杜震華也認為目前的供電不穩定性高，20%綠電的目標遙不可及，核二、核三的延役是必要的，柯文哲在會中表示，民眾黨對核電的立場沒有改變。



黃丙喜及葛樹人也不約而同建議，未來民眾黨應開大門、走大路，找出感動的力量，苦民所苦，為台灣人民抅繪國家的願景。彭錦鵬則鼓勵民眾黨再接再勵，不要因為麥寮補選的失敗就感到挫折，畢竟地方選舉必須平時就深耕厚植，不同於都會型與全國性大選，彭教授更期盼“立院”八席不分區“立委”能扮演真正關鍵的角色。

