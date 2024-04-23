黃埔精神遭汙衊　軍系開記者會槓台派

陸軍官校校友總會舉行記者會重申黃埔的精神和價值。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北4月23日電（記者 俞敦平）針對台灣教授協會和台灣永社18日舉行的“告別黨國私兵：以台灣精神取代黃埔神話”記者會。黃埔相關團體23日召開“中華民國國軍建軍百年愛國史績永續”記者會。會中主辦方出示了一封由八位陸軍官校的前校長共同署名，給台教會及台灣永社的公開信，駁斥對於黃埔是黨國私兵的謬論，並對黃埔軍校歷史地位進行辯護，重申黃埔的精神和價值。



台灣教授協會與永社於4月18日舉辦記者會，主題為“告別黨國私兵：以台灣精神取代黃埔神話”。會中，多位學者與前“國防部長”蔡明憲提出對於黃埔軍校精神的批評，並呼籲軍方應該摒棄黃埔迷思，堅持效忠台灣，發揚台灣精神。對此，多位陸軍官校的前校長和“立法委員”，以及前陸軍將領和軍系團體的代表，23日召開“中華民國”國軍建軍百年愛國史績永續”記者會共同表達了對黃埔軍校的支持。



會中國民黨“立委”翁曉玲分享了她作為軍人後代的親身經歷，她的父親和外公都是軍校畢業生。她強調了黃埔軍校在捍衛“國家”方面所做出的犧牲和奉獻，並對一些團體對黃埔軍校的汙衊感到遺憾。



前陸軍官校校長張岳衡回顧了黃埔軍校的歷史，從最初的500枝步槍開始建軍，經歷了東征、北伐、剿共、抗戰等一系列艱苦的歷程。他提到，黃埔軍校的畢業生在保衛“國家”和台灣民主制度的過程中做出了巨大的犧牲。



振興中華民族文化暨經濟促進協會理事長臧幼俠和陸軍官校校友總會總會長羅際琴都強調了黃埔精神的重要性，並呼籲全台人民重視黃埔軍校的歷史和價值。他們批評一些團體對黃埔軍校精神的誤解，並表示這種行為是基於錯誤的“敵我”意識形態。