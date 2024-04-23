王惠美拜會韓國瑜　邀組隊參加鹿港龍舟賽

彰化縣長王惠美率縣府團隊拜會“立法院長”韓國瑜，爭取彰化相關建設經費，藍委謝衣鳯陪同。（照片：彰化縣政府提供） 中評社台北4月23日電／中國國民黨彰化縣長王惠美率縣府團隊23日上午北上“立法院”拜會國民黨“立法院長”韓國瑜，爭取彰化相關建設經費，且邀請韓國瑜能在端午節組隊來彰化，參加鹿港慶端陽龍舟賽。韓國瑜肯定王惠美的認真打拚，在全台唯一百萬人口以上的大縣，要辛苦持家相當不容易，且指定國民黨彰化縣“立委”謝衣鳯當窗口予以協助，也對彰化的許多美食印象深刻，如羊肉爐等，也希望有機會到彰化再品嚐在地美食。



王惠美表示，現今人口老化十分快速，縣府的目標是希望能推動彰化縣內26個鄉鎮市都能有一棟照顧0~100歲的長照衛福大樓，整合衛生所、不老健身房、公設民營托嬰中心、育兒親子館及日間照顧中心。目前已有6件案件送至“中央”，而彰化縣衛生局也已有60年歷史，耐震度堪憂，希望能爭取新台幣25.8億的經費，減輕彰化縣府財政的負擔，讓老人與小孩有更好的環境，0~100歲都能有全方位的照顧。



謝衣鳯表示，彰化縣幅員廣大，在各縣市統籌分配款中，彰化縣民平均分配到最少，這次王惠美特別到“立法院”來拜訪韓國瑜，希望能夠爭取增加彰化縣的建設，其中有提出6件整合式社福大樓、地下室停車場新建工程等25.8餘億元經費爭取。未來，希望爭取“衛福部”可以大力協助，畢竟這是照顧所有高齡長者縣民，因為彰化縣人口老化率較其他縣市更高，希望對於縣內長者長照計劃可以大力協助。



彰化縣衛生局表示，這次爭取6案補助項目包含，和美鎮長照衛福大樓3億元、永靖鄉長照衛福大樓2.6億元、埔鹽鄉長照衛福大樓2.6億元、大村鄉長照衛福大樓2.6億元、和美鎮和群國中學區糖友里日照中心地下停車場工程5億元、彰化縣衛生局大樓（含食安檢驗室、疫苗冷藏及防疫物資儲存空間、社區營養中心、配合“中央”資訊系統向上集中、資安防護基準等所需空間）耐震度不足重建工程10億元，共計25.8億元。



縣府陪同人員有縣府機要秘書陳柏村、衛生局長葉彥伯、教育處長蔡金田、新聞處處長李俊德等人。