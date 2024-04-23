綠委提案民代赴陸要審查　遭藍白聯手封殺

藍委陳玉珍受訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北4月23日電（記者 楊騰凱）民進黨“立委”沈伯洋今日在“立法院”程序委員會提案修正《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，要求將“立委”、縣市議員納管，若與陸港澳特定對象接觸，應申報往來內容。此案遭中國國民黨與台灣民眾黨聯手封殺。對此，國民黨“立委”陳玉珍表示，此案毀憲亂政，違反人民遷徙自由，根本不適合討論。



沈伯洋的修法提案今日在“立法院”程序委員會被國民黨、台灣民眾黨聯手封殺，表決時民進黨團衹有8票，不敵藍白大軍的10票。



陳玉珍表示，今天中午召開程序委員會的時候，民進黨團沈伯洋提了一個毀憲亂政的案子，修法的意思就是“立委”、議員如果到中國大陸去，可能有違反“國安”的疑慮，所以必須向“內政部”等相關部會申報。基本上這樣的法案就違反了《“憲法”》第十條規定，就是人民有遷徙的自由，有自由出入境的自由，這麼做等於審查人民的出入境。



陳玉珍分析，事實上如果有“國安”疑慮，不一定是去中國大陸，要做對“國安”有威脅的事情，去美國也可能發生，去日本、韓國都可能發生，去世界任何國家都可能發生，這種提案實在太具有針對性了。兩岸是民進黨執政後才變得兵兇戰危，國民黨時期沒有這種事，所以這種提案太具針對性並不宜，“立委”提案高度要加強，避免“立法院”被扣上毀憲亂政的帽子。



陳玉珍指出，民進黨團總召柯建銘說不要在“立法院”提出毀憲亂政的法案，所以我們認為這樣的法案不適合進入討論程序，否則將有失“國會”的高度。接著民進黨團又說，以前的慣例沒有在程序委員會的報告事項階段否決的，但其實以前的慣例是有過。就算沒有，套一句民進黨常說的話，那就是時空環境已經改變了，民進黨必須改變觀念。



民進黨團提案是不是針對即將率團訪陸的國民黨團總召傅崐萁？



陳玉珍表示，當然不是針對傅崐萁，因為修法需要時間，而傅崐萁本週訪陸。但重點不是針對誰，重點是這個提案毀憲亂政，違反《“憲法”》的遷徙自由。