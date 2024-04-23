準“經長”郭智輝出身湖口工業區　楊文科大讚

楊文科今日出席新竹縣產業總工會模範勞工表揚大會。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹4月23日電（記者 盧誠輝）準“經濟部長”郭智輝將在520後上任，中國國民黨新竹縣長楊文科今日在湖口出席活動時提到，郭智輝擔任董事長的崇越科技公司，就是從湖口工業區出來的，他希望郭上任後能積極帶動台灣產業升級，並做好各項公共設施，他也會當面向郭建言，希望能讓竹科和湖口工業區的發展越來越好。



楊文科今日出席新竹縣產業總工會模範勞工表揚大會，包括新竹縣政府勞工處長劉家滿、新竹縣產業總工會理事長劉興德與工會近百名會員都到場出席典禮。



楊文科致詞時表示，520將上任的“經濟部長”郭智輝，就是從湖口工業區的崇越科技出身的董事長，他將會跟郭智輝建言，希望能儘快把台灣產業給帶起來，所有跟產業相關的水、電、瓦斯等公共設施計劃、都需要郭智輝部長的大力支持。



楊文科指出，最近通過的楊梅到頭份的高架高速公路，總經費高達1314.15億元，目前正在進行規劃設計，在2026年會動工，2033年可望全線通車，湖口營區路段規劃將採地下化方式，竹北到竹科的車道也會再拓寬增設一個車道，湖口第一和第二交流道也都會進行改善計劃，希望能有效紓解竹科和湖口工業區上下班的交通擁塞狀況。



楊文科強調，新竹縣向來勞資和諧，對新竹縣產業總工會的支持更不遺餘力，每年約補助新台幣200萬元給工會，是許多縣市都沒有的福利，希望透過縣府的補助，可以增進大家的勞教知識與第二專長，只要未來工會有需要，縣府一定都會大力支持。

