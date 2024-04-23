“憲法”辯論　藍籲大法官別搶著送蔡卸任禮

藍委陳玉珍受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北4月23日電（記者 俞敦平）台灣“憲法”法庭今天針對死刑是否違憲舉行言詞辯論。對此，中國國民黨“立委”陳玉珍和賴士葆23日上午受訪時皆表達反對廢死立場，並呼籲大法官“釋憲”時要傾聽民意，別為了討好蔡英文而搶在她卸任前送上廢死大禮



台灣“憲法”法庭23日將就37名死囚提出的死刑“釋憲”案進行言詞辯論。這些死囚主張死刑違反“憲法”保障的生存權、比例原則、平等原則。“法務部”將由檢察司長郭永發帶領出庭辯論，並邀請專家學者提供意見。



對此，陳玉珍表示，大多數民意並不支持廢除死刑。她認為，政府多年來一直以程序為由拖延執行死刑，這已經導致了公平正義的缺失。在大法官做出解釋之前，應該繼續執行現行法律，並呼籲大法官在進行“釋憲”時應該體察民意。



賴士葆也表達對廢死的反對意見。他指出，15位大法官中只需7人同意即可推翻大多數民意，這在他看來是不合理的。他提到，許多未執行死刑的犯罪者實際上是犯下極端惡劣罪行的殺人犯，而廢死團體僅強調加害人的人權，卻忽略了被害人的人權。



賴士葆呼籲大法官在做出決定時，應該認真考慮民意，而不僅僅是追求政治上的解釋，甚至是為了討好蔡英文而搶在她卸任前送上廢死的大禮。他還特別強調，“法務部”將這個問題推給“憲法”法庭是錯誤的，並表達對大法官可能做出違反民意的解釋的擔憂。