中國擬修訂國防教育法

中評社香港4月23日電／為普及和加強國防教育，增強全民國防觀念，適應新時代全民國防教育體制機制改革需要，國防教育法修訂草案23日提請十四屆全國人大常委會第九次會議初次審議。



新華社報導，提請此次常委會會議審議的國防教育法修訂草案共6章39條，維持了現行法的結構體例、章節設置，新增、修改了部分內容。修訂草案主要內容包括：明確國防教育的內涵定位，明確國防教育的指導思想，明確國防教育領導體制和工作職責，完善學校國防教育體系，拓展社會國防教育範圍和渠道，加強國防教育的保障等。



修訂草案著眼構建各級各類學校相互銜接的國防教育體系，在現行有關規定基礎上，對小學和初級中學、高中階段學校、普通高等學校的國防教育目標、內容和方法途徑等進行補充完善。



此外，修訂草案還拓展社會國防教育範圍和渠道，對國家機關國防教育的內容作了充實完善，明確了國家機關工作人員應當具備的國防素養和能力。同時，對媒體網絡和文化傳播、群眾性國防教育活動、國防教育場所等作出規範。



全民國防教育是建設鞏固國防和強大人民軍隊的基礎性工程，是弘揚愛國主義精神、增強全民國防意識的有效途徑。現行國防教育法是2001年九屆全國人大常委會第二十一次會議通過的，2018年進行過一次打包修改。