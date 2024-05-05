中評觀察：博鰲論壇為世界注入智慧和力量

博鰲亞洲論壇2024年年會3月25－29日在海南博鰲舉行（中評社資料照） 中評社北京5月5日電（記者 李子寧）博鰲亞洲論壇2024年年會3月26至29日在海南博鰲舉行，本屆年會以“亞洲與世界：共同的挑戰，共同的責任”為主題，筆者全程採訪了此次博鰲論壇年會，據筆者觀察，今年的博鰲論壇可以說有很多特點，也有很多亮點。



首先是參會人數和來源更多更廣泛。隨著疫後社會秩序的完全復常，今年的博鰲亞洲論壇相較過去幾年，參會的人數和來源可以說是更多更廣泛，也帶有一定的特點。例如今年剛與中國恢復外交關係的瑙魯，其總統阿迪昂就出席了本屆博鰲論壇年會的開幕式並發表致辭。另外，筆者在現場看到，除了與會嘉賓，參與的國際媒體也有所增加，在開幕式前就有一群來自日本、越南、印尼、馬達加斯加等亞非國家的媒體記者入場進行報導工作，同時也有美國及歐洲的媒體進駐場內拍攝，據瞭解，今年博鰲亞洲論壇2024年年會接待總規模約5000人左右，其中媒體註冊記者近1200人。因此筆者認為，博鰲亞洲論壇經過二十年的發展，更加具有全球性、廣泛性。



其次是代表們暢所欲言和求同存異。今年年會共設置了“世界經濟”“科技創新”“社會發展”“國際合作”四大板塊，涵蓋40餘場分論壇活動。來自全球各地的政界、商界、學界精英圍繞相關議題展開了探討。據筆者觀察，由於所處環境及思考方式存在差異，分論壇活動上各國代表在討論如“一帶一路”參與國家在未來應如何推動項目轉型升級、面對地區衝突應該用什麼樣的方法妥善解決、針對某個國家的制裁是否有效、國際組織的作用是否正在減弱、如何實現公平等全球熱點議題時，都各抒己見，不時還會有較為激烈的“言語交鋒”，但在激烈的辯論過後，大家基本上都能夠在保留自己意見的情況下達成一定的共識，共同為熱點問題提出一些具有建設性的意見。筆者認為，這種探討十分具有意義，大家都可以就自己的所思所想暢所欲言，有不同的地方甚至可以進行有益的爭辯，這並不妨礙大家最後可以實現凝聚共識，共促合作，“求同存異”的精神，在博鰲論壇會場上再次得到了充分的體現。