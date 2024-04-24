社評：美日菲妄言陣營對抗 中國必須警惕

美日菲三國領導人舉行峰會 中評社香港4月24日電（評論員 郭至君）4月11日，美日菲三國領導人在華盛頓舉行首次三邊峰會，會後發表《美日菲聯合聲明》，但卻在南海、東海、台灣等問題上歪曲事實、顛倒黑白，污蔑中方在南海、東海等地搞“脅迫”“霸凌”，將中方海上維權行動污蔑為“灰色地帶行動”，強調《美日安保條約》《美菲共同防禦條約》等適用釣魚島及南海，要求中方遵守所謂“南海仲裁案”裁決，等等。這種二元對立的抹黑輿論我們已經見過很多，但其中的妄言陣營對抗的濃厚色彩值得我們警惕並強烈反對。



第一，美日菲企圖將東海、南海和台海“三海聯動”以遏制中國，必須警惕。



當前的台海局勢可謂十分複雜嚴峻，在美國長期的戰略布局下，有越來越多來自不同國家的外部勢力開始介入。細讀此次聯合聲明，我們留意到，美日菲三國在其中明確寫道：“我們申明台灣海峽兩岸的和平與穩定是全球安全與繁榮不可或缺的重要因素，確認我們在台灣問題上的基本立場沒有改變，並呼籲和平解決兩岸問題。”這看似正面、積極的話語卻透露著明顯的雙重標準。首先，台灣問題純屬中國內政，解決台灣問題是中國自己的事情，而美日菲峰會卻將其放入聯合聲明，實屬妄言。其次，當前威脅到台海和平的其中一個重要因素就是外部勢力的干涉縱容，但美日菲在聯合聲明中呼籲“和平解決兩岸問題”，卻絕口不提自身不斷變本加厲介入台海局勢，改變現狀，挑戰和平的做法。



中國外交部發言人毛寧日前表示，“美日政府在台灣問題上均向中方做出過鄭重承諾，特別是日本還負有對台灣侵略和殖民統治的嚴重歷史罪責，尤其應該重信守諾，謹言慎行。我們敦促美方把拜登總統關於美國不支持‘台獨’的承諾落實到行動上。”而此次美日菲峰會，不僅是三國建立常態化安全合作機制的開端，也意在將東海、南海與台海問題聯動，重鑄封鎖中國的“第一島鏈”，中國對此必須堅決反對。

