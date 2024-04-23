傅崐萁：為兩岸恢復交流出訪北京　責無旁貸

國民黨團總召傅崐萁。（中評社 資料照） 中評社台北4月23日電／花蓮縣昨夜至今天地震不斷並傳出災情，外傳中國國民黨花蓮“立委”、“立法院”黨團總召傅崐萁原訂25日出發的訪陸行程，可能延後至26日出發。傅今天下午透過辦公室發出新聞稿強調，朝野“立委”組織赴WHA爭取加入國際組織，是公務行程；赴日本“國會”交流，是公務行程；前往越南參加台商聯誼會，是公務行程；為兩岸恢復交流出訪北京，更是責無旁貸的公務行程。縣長鎮守地方，“立委”堅守“中央”，盼朝野同島一命，攜手向前，共同建設花蓮美好家園。



花蓮縣22日起餘震不斷，今天凌晨連續2起規模6以上地震，造成統帥、富凱飯店傾斜，更將不少民眾從床上搖醒。外界關注傅崐萁是否依然照既定行程訪問中國大陸？傅崐萁在新聞稿中強調，值此天災急難之時，不只需要災後重建，百工百業尤需振興救援，十月份前的花蓮觀光訂房幾已全數被取消，地方主要產業面臨破產的危機。再沒有振興對策，岌岌可危。他率國民黨團“立委”訪問大陸，就是為了恢復兩交流觀光而努力、為農漁產品打通外銷大陸而努力、更是為兩岸能夠和平而努力、為振興花蓮災後重建經濟發展而努力。



對於花蓮受震災影響巨大，傅崐萁表示，昨天晚上第二波大地震再度侵襲花蓮，回花蓮的鐵公路都中斷了，花蓮再次成為孤島，證明花蓮人需要安全回家的路，也期盼朝野一心，為花蓮及全台灣人民的生命安全找尋出路。