勞工5/1上街頭　工會提5大訴求要賴回應

新竹縣產業總工會理事長劉興德將擔任5/1大遊行現場總指揮。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹4月23日電（記者 盧誠輝）5月1日是台灣的勞動節，台灣勞工團體五一行動聯盟將號召廣大勞工上街頭，擔任現場總指揮的新竹縣產業總工會理事長劉興德今日表示，工會將提出5大訴求，尤其是針對40年未調漲的加班費等議題，希望520即將上任的賴清德能正面回應，多關心勞工的基本權益。



新竹縣產業總工會今日舉辦模範勞工表揚大會，包括劉興德、中國國民黨新竹縣長楊文科、新竹縣政府勞工處長劉家滿與新竹縣產業總工會工會近百名會員都到場出席典禮。



劉興德指出，五一遊行的主訴求是“連續執政無蜜月，‘國會’修法挺勞權”，遊行當天將列舉加薪、保障工作權益、升級集體勞資關係、保障退休權益及解決醫護血汗等五大訴求方向，向“立法院”提出具體的修法建議書。



劉興德說，每年5月1日勞動節，勞工朋友都會走上街頭，但不是去抗議，而是表達勞工所需要的聲音讓政府聽到，尤其是40年來從未調漲過的加班費，希望520即將上任的新政府能給出正面回應，不要選舉的時候才想到勞工，工，好的執政者應該要無時無刻都想到人民的需求。



劉興德強調，賴清德雖未上任，但他曾擔任“行政院長”與“副總統”，不應有施政空窗，應立即兌現選前承諾，提出具體有效的政策措施，讓經濟成長的果實合理分配至勞工，使薪資普遍成長，並確保勞工老年經濟安全。