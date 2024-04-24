4月23日外交部例行記者會全文

外交部發言人汪文斌（中評社 海涵攝） 中評社北京4月24日電（記者 海涵）外交部發言人汪文斌4月23日主持例行記者會並回答中外記者提問，以下問答全文：



《北京青年報》記者：據報導，美國國務卿布林肯訪華期間將向中國官員明確表示，美國及其盟友對中國持續為俄羅斯提供芯片、巡航導彈發動機等關鍵技術和產品，以支持俄工業重建的做法感到日益不滿。雖然布林肯沒有說明美國打算採取何種措施，但據知情人士透露，美國正考慮對中國金融機構和其他實體實施制裁。發言人對此有何評論？



汪文斌：美方一邊出台大規模援助烏克蘭法案，一邊又對中俄正常經貿往來進行無端指責。這種做法極其虛偽，也十分不負責任，中方對此堅決反對。



在烏克蘭問題上，中方始終秉持客觀公正立場，積極勸和促談，推動政治解決。中方一貫依法依規對兩用物項出口進行管制。中國不是烏克蘭危機的製造者和當事方，從不拱火澆油，更不趁機漁利，也不接受甩鍋推責。



必須指出的是，中方在平等互利基礎上同包括俄羅斯在內的世界各國開展正常經貿往來的權利不容干擾和破壞，中方正當合法權益不容侵犯。



我們奉勸美方：拱火澆油也好、抹黑甩鍋也罷，都不是解決烏克蘭問題的正確途徑。衹有兼顧各方合理安全關切，通過對話談判建立均衡、有效、可持續的歐洲安全框架，才是唯一正確選擇。



總台華語環球節目中心記者：我們注意到，王毅外長剛剛結束了對柬埔寨的訪問，發言人能否進一步介紹此訪具體情況？



汪文斌：4月21日至23日，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任、外交部長王毅對柬埔寨進行正式訪問。柬埔寨國王西哈莫尼、參議院主席洪森、首相洪瑪奈分別會見王毅，王毅外長還同柬副首相孫占托共同主持中柬政府間協調委員會第七次會議，並同柬副首相兼外交大臣宋金達舉行會談。



王毅外長表示，中柬是守望相助、患難與共的鐵杆朋友。在習近平主席同柬方領導人戰略引領下，中柬命運共同體建設始終走在時代前列，成為構建新型國際關係的典範。中方願同柬方一道，落實好兩國領導人戰略共識，為“鑽石六邊”合作架構注入新的內涵，為“工業發展走廊”和“魚米走廊”建設增添新的動力，讓中柬友誼似鐵，團結如鋼，合作像鑽石般閃閃發光。中國將永遠做柬埔寨最可信賴的夥伴和最為堅強的後盾。