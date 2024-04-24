外交部：拱火澆油無法解決烏克蘭問題

外交部發言人汪文斌（中評社 海涵攝） 中評社北京4月24日電（記者 海涵）外交部發言人汪文斌4月23日在例行記者會上應詢表示，我們奉勸美方：拱火澆油也好、抹黑甩鍋也罷，都不是解決烏克蘭問題的正確途徑。衹有兼顧各方合理安全關切，通過對話談判建立均衡、有效、可持續的歐洲安全框架，才是唯一正確選擇。



有記者提問說，據報導，美國國務卿布林肯訪華期間將向中國官員明確表示，美國及其盟友對中國持續為俄羅斯提供芯片、巡航導彈發動機等關鍵技術和產品，以支持俄工業重建的做法感到日益不滿。雖然布林肯沒有說明美國打算採取何種措施，但據知情人士透露，美國正考慮對中國金融機構和其他實體實施制裁。發言人對此有何評論？



汪文斌表示，美方一邊出台大規模援助烏克蘭法案，一邊又對中俄正常經貿往來進行無端指責。這種做法極其虛偽，也十分不負責任，中方對此堅決反對。



汪文斌說，在烏克蘭問題上，中方始終秉持客觀公正立場，積極勸和促談，推動政治解決。中方一貫依法依規對兩用物項出口進行管制。中國不是烏克蘭危機的製造者和當事方，從不拱火澆油，更不趁機漁利，也不接受甩鍋推責。



汪文斌指出，中方在平等互利基礎上同包括俄羅斯在內的世界各國開展正常經貿往來的權利不容干擾和破壞，中方正當合法權益不容侵犯。



汪文斌說，我們奉勸美方：拱火澆油也好、抹黑甩鍋也罷，都不是解決烏克蘭問題的正確途徑。衹有兼顧各方合理安全關切，通過對話談判建立均衡、有效、可持續的歐洲安全框架，才是唯一正確選擇。



