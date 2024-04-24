外交部：美方應停止對他國人權狀況指指點點

外交部發言人汪文斌（中評社 海涵攝） 中評社北京4月24日電（記者 海涵）美國國務院發布日前發布2023年“國別人權報告”，稱中國在新疆實施“種族滅絕”和“危害人類罪”，剝奪香港政治自由和自治，侵犯西藏人權。美國務卿布林肯亦在序言中攻擊新疆人權狀況。外交部發言人汪文斌在4月23日例行記者會上表示，美方年復一年炮製所謂“人權報告”，涉華內容充斥著政治謊言和意識形態偏見，中方對此堅決反對。



“中國的人權狀況怎麼樣，中國人民最有發言權。”汪文斌說，我們歷史性地解決了絕對貧困問題，發展全過程人民民主，建成世界上規模最大的教育、社保和醫療體系，人民群眾的獲得感、幸福感、安全感不斷增強，走出了一條順應時代潮流、適合本國國情的人權發展道路。美國哈佛大學連續十多年的民調顯示，中國老百姓對中國政府的滿意度超過90%。



汪文斌表示，反觀美方的這份所謂人權報告，對全球近200個國家和地區的人權狀況指指點點、說三道四，唯獨漏掉了它自己，這再次暴露出美國霸權霸道霸凌的自私本性和說一套做一套的虛偽雙標。如果美國真的關心人權，就應該正視並妥善解決美國國內槍支暴力、毒品泛濫、種族歧視、人權尊嚴遭受踐踏的問題；就應該正視並反省美國對外干預以及向衝突地區提供軍火、拱火澆油造成的人權災難。美國無視加沙超過11萬平民傷亡，連續四次否決聯合國安理會推動加沙立即停火的行動努力。這是美國漠視人權、踐踏人權的最好證明。



汪文斌指出，美國假人權、真霸權的面目早已被國際社會看穿。美方應該做的是反躬自省，首先解決好自身的問題，停止以“人權教師爺”自居，停止對他國人權狀況指指點點，停止打著人權、民主旗號肆意干涉他國內政、侵犯他國人權，對外輸出衝突動亂。



