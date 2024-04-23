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夫遭指大賺人民幣 鄭麗君：婚後已撤出投資
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2024-04-23 16:48:44
鄭麗君。（中評社 資料照）
中評社台北4月23日電（記者 黃筱筠）國民黨中央今天召開記者會，指控準“行政院副院長”鄭麗君丈夫沈學榮，身為台灣居磁公司負責人，利用子公司東莞方策作為白手套，西進中國大陸“賺紅錢”。國民黨要求鄭麗君520就職前向民眾交代清楚。
鄭麗君透過辦公室澄清表示，類似這樣對鄭麗君家人的攻擊，已經不是第一次，過一段時間就舊飯重炒。辦公室強調，沈學榮因與鄭麗君結縭，為避免惡意的攻擊，已經撤出中國的投資，並持續加碼投資台灣，投入尖端研發。
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