竹科三期通過初審　楊文科：盼盡快開發

楊文科接受媒體聯訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹4月23日電（記者 盧誠輝）中國國民黨新竹縣長楊文科任內積極推動的“變更竹東鎮(工研院暨附近地區)特定區主要計劃(第二次通盤檢討)”（簡稱：科三計劃），終於在19日經過“內政部”都委會第5次專案小組會議初審通過，讓楊文科百感交集，他今日表示，後續縣府會積極去辦理土地徵收的必要性和公益性，希望能很快就開發。



楊文科今日出席新竹縣產業總工會模範勞工表揚大會，包括新竹縣政府勞工處長劉家滿、新竹縣產業總工會理事長劉興德與工會近百名會員都到場出席典禮。



楊文科說，他很高興“內政部”這次會議有共識和具體進展，竹科三期計劃經過多年努力，他內心可說是百感交集，為了新竹縣的發展，他會繼續努力完成。竹科三期對於竹科產業和新竹縣竹東地區的發展非常重要，“中央”和地方大家一起努力，希望早日完成。



楊文科指出，竹科三期總面積約453公頃，會議中委員和與會單位對於規劃內容都有很好意見，例如區內主要道路調整至40米寬，也要考量區域性交通網路等等，須重新調整。縣府依據都委會專案小組初步建議意見，盡速將土地徵收公益性和必要性報告送地政司審查，後續“內政部”就會召開都市計劃委員會大會審議。



楊文科強調，竹科三期計劃在發展定位及空間區位與“桃竹苗大矽谷計劃”政策扣合，並配合政策規劃社會住宅用地，在政策指導及土地徵收的公益性與必要性已大幅提升，經出席委員及機關代表充分討論認為議題已聚焦並獲初步共識，相關意見由縣府納入計劃檢討後，檢送相關資料至“內政部”土地徵收審議小組進行本案公益性及必要性評估報告，待報告確定後再循“內政部”都委會審議程序辦理。