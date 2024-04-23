饒慶鈴率團赴歐考察　盼打造台東成低碳城市

台東縣長饒慶鈴拜會台灣駐瑞士代表處，受到代表黃偉峰等人的熱情接待。（照:饒慶鈴臉書） 中評社台東4月23日電／中國國民黨台東縣長饒慶鈴率領縣府建設、環保、財經等單位與積極推動再生能源的鄉鎮市長們，共同實地至再生能源發展成熟的歐洲國家進行考察，並於昨日拜會台灣駐瑞士代表處，受到代表黃偉峰等人的熱情接待。饒慶鈴與黃偉峰就瑞士各領域發展狀況，包括天然資源豐富與台東相近、再生能源應用技術優良和當地生活永續發展等議題，進行深入交流討論，期盼利用台東環境特色發展再生能源，打造台東成為低碳城市。



台灣駐瑞士代表處對於千里而來的縣府團隊及各鄉鎮市長表達熱誠歡迎，介紹瑞士壯麗的自然景觀和豐富的自然資源，瑞士與台東皆具山高水陡的特性，有豐沛的水資源，且自阿爾卑斯山而來的水源水質純淨，現在瑞士的再生能源發電已近總發電量的50%，而且是一個能源出口國，其中水力發電更佔總發電量的42.2%。



饒慶鈴除了對於駐瑞代表處熱情接待感謝外，並表示，台東的環境得天獨厚，擁有充足的日照、湍急的河流、滾燙的地熱，都是扶植再生能源發展的絕佳條件；瑞士作為一個擁有豐富資源的國家，其在再生能源開發和利用方面擁有深厚基礎和寶貴經驗，對台東縣推動再生能源發展具有重要的借鏡意義。



在會談中，與會的鄉鎮市長們就兩地再生能源技術、政策支持等方面進行分享，共同探討了如何進一步促進再生能源發展，實現水力能源的永續利用；同時，雙方也就瑞士的生活方式、社會福利、環境保育等議題多領域交流，饒慶鈴對瑞士人民的生活品質、社會制度、永續發展各面向表達了高度的讚賞，也希望吸取成功的經驗，未來將推動台東成為台灣的瑞士。