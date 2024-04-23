南投發展無人自駕車　爭取溫泉區納車聯網

南投縣政府擬將自動駕駛車引進埔里福興溫泉區。（照片：南投縣府提供） 中評社南投4月23日電／“數位發展部”推動台灣車聯網產業發展，規畫在特定場域進行車聯網無線電頻率實驗，南投原僅有中興新村納入特定實驗場域，但南投縣府向數發部爭取增列埔里福興溫泉區以利進行後續沙盒實驗，加速推動溫泉專區發展自駕車及其他智能科技服務。



車聯網是智慧城市中最重要的基礎建設，透過行動數據、網路或無線電頻率等讓車子與人、道路設施、其他車輛、通訊系統及服務平台等能夠互聯互通，應用於訊息娛樂、車輛控管、事故管理等，以解決交通安全、壅塞及運輸效能等問題。



而為加速推動台灣發展車聯網，數發部與地方政府協力選定實驗場域，其中南投縣原本僅有中興新村被納入特定實驗場域，但縣府考量福興溫泉區將引進自駕車技術，提供遊客接駁服務，上月向“中央”爭取增列該溫泉專區，以利進行沙盒實驗。



縣府表示，福興溫泉區是全縣第1個將交通觀光結合智慧科技的示範區，除要引進無人自駕車接駁，也要結合其他智能科技服務，打造全台首座“科技溫泉園區”；但自駕車要上路，必須先經過沙盒實驗測試，因此向“中央”爭取納入車聯網實驗。



觀光處說明，車聯網所需頻率波段必須是台灣全域無既存使用者，確保不受干擾的，因此得經“中央”特殊核可開放才能使用；且進行自駕車沙盒實驗時，不能有外車及行人，福興溫泉專區屬半封閉場域，比起中興新村是更適合進行區域型測試。



縣府則表示，“南投縣福興專區自駕車營運規畫案”目前已向“交通部”提送期中報告，若能順利被納入車聯網特定實驗場域，可望加速推動溫泉專區發展自駕車技術，也將導入智慧停車、導覽、零售及預約等智能服務，並朝低碳綠能旅遊邁進。