佛山九江大橋擦碰係失事船受洪水影響操作失當

中評社香港4月23日電／4月22日晚，一艘海船擦碰G240國道九江大橋防撞墩，在擔桿洲尾水域搶灘不成功沉沒，4人失聯正在搜救。佛山南海海事處處長詹前賞接受記者採訪時表示，經初步調查，事故原因係受上游西江洪水影響，船員操作失當造成的。



新華社報導，佛山市相關部門通報稱，4月22日晚，一艘福州籍海船，載運卷鋼4907噸，由福州開往鶴山，從鶴山起錨往下游航行，21時20分航經九江大橋水域時，船體左側與九江大橋防撞墩發生擦碰，隨後坐淺在西江擔桿洲尾水域，23時40分之後該船坐沉，當時船上共有11名船員，7人獲救，4人失聯。



截至23日9時，當地政府已協調海事、漁政及社會救援力量共32艘船艇、400多人參與搜救工作。事故發生後，其中3人第一時間被附近船舶救起，另有4人在23日零時18分救起。失聯的4人包括機師、廚師、船員和大副。



據佛山路橋監測部門人員介紹，碰撞點初步判斷為九江大橋老橋的21號橋墩，該橋墩有明顯的擦碰痕跡。廣東省公路設計院總工程師孫

向東說，通過現場的初步查勘，除了主墩承台側面有一點明顯的擦痕外，應該來說主橋的主墩和其他的主要構件整體狀況比較良好，目前橋梁初步判定是一個安全的狀態。



事故現場暫時未造成水域污染，5艘清污應急船在事發水域附近戒備。目前，海事部門已經對九江大橋上下游三公里水域實施禁止駛入的水上交通管制措施。搜救工作還在緊張進行中。

