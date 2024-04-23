日歐將共享EV電池信息　降低中國依賴

中評社香港4月23日電／日本和歐洲將在純電動汽車(EV)用電池的再資源化方面展開合作。到2025年將建立共享電池中使用的礦物的開採地和供應商等信息的機制。通過追蹤信息，防止鋰等稀有金屬流出境外，促進再利用。以此來對抗在電池材料方面佔有很高市佔率的中國。



日經中文網報導，日本和歐洲正在分別推進管理EV電池信息的電子平台構建。4月22日，日本經濟產業省下屬的信息處理推進機構(IPA)與歐洲方面就信息共享和相互認證簽署了諒解備忘錄（MOU）。



日本政府正在開發被稱為“烏拉諾斯生態系統(Ouranos Ecosystem)”的自主的工業數據平台。除了豐田、日產汽車和本田等日本汽車大型企業之外，豐田和松下控股出資的EV電池企業司Prime Planet Energy & Solutions（PPES）和電裝等50多家日本企業也將參與其中。



歐洲已存在由汽車製造商等主導的官方和民間數據平台“Catena-X”。除材料、零部件的供應商和採購量等與日本企業核心競爭力相關的保密信息之外，到2025年將實現烏拉諾斯與Catena-X的共享。



歐盟(EU)已決定引入要求在區域內回收利用鋰和鈷等EV電池材料的規定。為了應對法規，將需要像Catena-X和烏拉諾斯這樣的“電池護照”，用於記錄和管理材料的生產國、生產記錄、再利用率和二氧化碳排放量等整個供應鏈的信息。



通過烏拉諾斯和Catena-X的相互認證，日本企業只要在國內獲得烏拉諾斯認證，就可以自動獲得歐盟的認證。



其最主要目的是通過共享和追蹤使用中的電池所使用的材料的信息，防止流出區域外。國際能源署(IEA)的數據顯示，在作為EV電池主要材料的鋰的加工和提煉領域，中國佔到世界的65%。從全球計劃在2030年之前新建的提煉工廠來看，中國國內也佔到一半。



在作為另一種電池材料的鈷的加工和提煉方面，中國佔76%，在石墨的開採方面佔70%，在加工和提煉方面佔100%。在電池材料領域，中國2023年引入了石墨的出口許可制。對於日本和歐盟來說，從經濟安全保障的角度出發，採購來源的多樣化成為課題。



歐盟的再利用規定要求，從廢棄EV電池中，到2027年將50%、到2031年將80%的鋰等再資源化。IEA的預測顯示，到2040年，鋰需求與2020年相比將增至13～51倍，日本和歐洲將共同推進電池材料的再資源化，以減少今後從中國的進口量。



如果共享製造和材料供應鏈的信息，日歐企業不僅可以聯合採購材料，削減成本，還可以推動高效率的電池零部件的聯合開發。



用數位方式管理供應鏈信息的電池護照



電池護照是針對EV等使用的蓄電池採用的一種機制，以數位方式記錄從材料採購到製造、銷售、回收等整個價值鏈所涉及的信息，並且可以輕鬆顯示。歐盟於2023年6月通過了包括引入電池護照等內容的監管法案。2024年開始陸續引入，預計最早於2026年在歐盟區內要求必須採用。



電池護照會記錄材料的原產地、可以回收利用的材料的比例、製造過程中的二氧化碳排放量等信息。目前正在討論用“QR碼”與產品進行關聯的方法等。除了EV企業外，在歐洲市場製造和銷售裝有蓄電池的家電企業、零部件廠商、材料開採企業等都需要遵守這一規定。



要遵守要求在歐盟區內回收鋰等EV電池材料的規定，也需要電池護照。消費者和非政府組織（NGO）可以查看電池護照的相關信息。除了環保之外，電池護照還有助於解決供應鏈上的人權和勞動環境等問題。