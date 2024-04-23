2023年全國生態環境質量穩中改善

中評社香港4月23日電／國務院關於2023年度環境狀況和環境保護目標完成情況的報告23日提請十四屆全國人大常委會第九次會議審議。報告顯示，2023年，全國生態環境質量穩中改善。生態環境質量改善指標均順利完成年度目標，好于“十四五”規劃目標時序進度要求。



新華社報導，報告指出，2023年，空氣質量保持長期向好態勢，其中重點區域空氣質量有所改善，京津冀及周邊地區、汾渭平原等大氣污染防治重點區域PM2.5平均濃度同比分別下降2.3%、下降6.5%。我國管轄海域海水水質總體穩中趨好。全國土壤環境風險得到基本管控，土壤污染加重趨勢得到初步遏制。



值得注意的是，2023年地表水環境質量持續向好，重點流域水質改善明顯。黃河流域水質首次由良好改善為優，海河流域水質由輕度污染改善為良好，松花江流域水質持續改善。長江幹流連續4年、黃河干流連續2年全線水質保持Ⅱ類。



報告稱，當前我國生態文明建設仍處於壓力疊加、負重前行的關鍵期，生態環境保護任務依然艱巨。一是生態環保結構性壓力依然較大。我國產業結構高耗能、高碳排放特徵依然突出，能源結構偏煤，貨運仍以公路燃油貨車為主。“十四五”以來能源消費和二氧化碳排放增速明顯快於“十三五”時期。二是生態環境改善基礎還不牢固。三是生態環境安全壓力持續加大。四是生態環境治理體系還需健全。



今年生態環境保護目標如何確定？



報告提出，2024年生態環境主要目標按照穩中求進原則設置，全國地級及以上城市PM2.5平均濃度、空氣質量優良天數比率、地表水Ⅰ至Ⅲ類水質斷面比例等生態環境質量指標確保好于“十四五”規劃目標時序進度要求，單位GDP二氧化碳排放下降3.9%左右，氮氧化物、揮發性有機物、化學需氧量、氨氮排放總量持續下降。



今年要切實加強生態環境立法和督察執法，積極推進美麗中國先行區建設，持續深入打好污染防治攻堅戰，積極推動發展方式綠色低碳轉型，不斷提升生態系統多樣性穩定性持續性，守牢美麗中國建設安全底線，加快構建現代環境治理體系。