美政府啟動健康計劃　助民眾應對高溫天氣

中評社香港4月23日電／美國疾病控制和預防中心等政府機構22日宣佈啟動“高溫與健康倡議”計劃，以幫助民眾避免因暴露在高溫環境造成的健康風險，更好地應對高溫天氣。



據新華社報導，美疾控中心在22日發佈的新聞公報中說，該機構與美國國家海洋和大氣管理局、國家氣象局合作發起這一新倡議。這一倡議主要通過三方面舉措，幫助民眾積極採取措施來保護自身、應對高溫，即保持涼爽、保持水分、瞭解症狀。



首先，美疾控中心與國家海洋和大氣管理局合作開發了一種“熱風險預測工具”，這款工具可提供全美範圍內的7日炎熱度預報，為受眾提供參考。該工具用5個級別指代具體地區的不同熱風險等級，各地方和轄區可以根據預測的等級制定應對措施。



其次，美疾控中心還開發了一種“熱風險儀錶盤”，這是一款為普通民眾打造的工具，人們可以通過輸入自己所在地的郵政編碼，獲取“熱風險預測工具”提供的數據，以及當地空氣質量指數等其他數據，從而得到個性化的本地熱風險預測和相應的防護參考。



此外，美疾控中心還最新制定了臨床指南，以幫助醫生在氣溫上升時更好地保證風險人群的安全。



美疾控中心主任曼迪·科恩表示，高溫會影響身體健康，但高溫相關的疾病及死亡實際上是可以預防的。“發佈這些有關高溫和健康的新工具及指南，就是為了幫助民眾通過採取簡單的步驟，來保證在高溫天氣下的安全。”



高溫天氣事件正變得越來越頻繁。據統計，2023年，有超過三分之二的美國人收到過熱浪警報。據美疾控中心近期發佈的一份報告，2023年美國有多個地區在高溫天氣時，因高溫相關疾病到急診就醫的人數居高不下，且這種情況持續時間顯著拉長。對於那些有基礎疾病的人來說，高溫天氣尤其危險。