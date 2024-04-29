台陸軍海龍蛙兵拍性愛片販售　學長氣炸抗議

左起NCC代表從陸軍海龍蛙兵退役人員協會榮譽理事長陳儒雄手中接下陳情書。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月29日電（記者 張穎齊）台灣陸軍兩棲海龍蛙兵士官“壹柒柒”，日前被舉報拍攝性愛片在網路販售，遭到國軍開除，近日加入成人影音平台SWAG，將合體曾在營區內拍性愛片遭開除的前輔導長“內內”，引發輿論。陸軍司令部籲各界不宜用“海龍蛙兵”、“輔導長”等名詞當商業行銷手段，造成民眾錯誤認知。



陸軍海龍蛙兵退役人員協會29日齊聚在NCC通訊傳播委員會前抗議，強調王男已被除名，要求NCC與“國防部”應維護海龍蛙兵榮譽，不要軟弱消極不作為、不管制。



海龍蛙兵過去有“水鬼”之稱，早年兩岸蛙人會相互刺探情資甚至摸哨。今年1名曾在離島服役的王姓士官，遭舉報與多名女子拍攝多部性愛影片，仿造成人色情平台“SWAG”以“會員制”販賣，經軍方調查後屬實汰除。但王男仍高調宣布，5月6日還會與已加入成人平台的陸軍前女輔導長“內內”合體亮相在媒體前。



陸軍海龍蛙兵退役人員協會聞後氣炸，今日上午由約20名退役學長，前往NCC抗議，痛批傳媒報導色情網站，故意以海龍蛙兵之名做情色影片造勢行銷，嚴重侮辱海龍蛙兵的光榮歷史，全體海龍弟兄對於軍方的軟弱消極及NCC的不作為表示抗議。他們要彰顯海龍蛙兵水鬼精神，捍衛軍人尊嚴與堅持。



“重榮譽、反色情！”眾人頂著豔陽在NCC前高喊口號，現場也有約10名警力維安，5、6家媒體到場。NCC也派代表出面從陸軍海龍蛙兵退役人員協會榮譽理事長陳儒雄手中接下陳抗書。



陳儒雄表示，海龍蛙兵是自蔣中正時期成立迄今，多年歷史洪流中，海龍蛙兵全面犧牲奉獻，是特種部隊，曾接獲任務對岸行動達100多次，如今卻被貼上色情標籤，榮退者有2萬人，海龍蛙兵從來沒有一點瑕疵過，卻被1人影響，這次來NCC就是希望NCC取締不實標題，還給大家光榮。

