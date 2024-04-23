台綜院：半導體復甦趨緩　產業景氣仰賴AI

全台電力景氣指數走勢。（照片： 台綜院） 中評社台北4月23日電／台灣綜合研究院23日發布2024年3月EPI電力景氣指數，3月全台產業高壓以上用電量較去年同期成長0.07%，主要受惠於AI等新興應用需求續強，惟部分傳統產業前景走弱，外銷訂單遭受砍單，生產動能大幅滑落，抵銷全台產業用電成長表現，整體產業電力景氣燈號呈穩定的綠燈。



因電力使用情況直接反應廠商生產過程中機器設備的運轉情形，EPI電力景氣指數是主要觀察產業景氣榮枯的最佳指標，透過生產活動不可或缺的生產要素-電力使用，可直接掌握廠商生產決策行為，即時觀察到產業景氣波動的變化情況。台綜院每月都會公布一次上個月的EPI電力景氣指數，供各界做為產業景氣的參考。



台綜院3日發布2024年3月EPI電力景氣指數中指出，台電高壓以上用電方面，3月份整體產業用電量較去年同期成長0.04%，其中製造業用電成長負0.03%，服務業用電成長0.53%。



在半導體業部分，台綜院說，因全球總體經濟和地緣政治的不確定性，預期半導體與晶圓代工市場將以更緩和速度復甦，整體半導體業成長趨緩；惟受惠高效能運算與AI應用仍強勁，尤其3奈米和5奈米成長急速，3月半導體業用電量較去年同期成長5%，電力景氣燈號續呈穩定的綠燈。外銷訂單受惠AI需求強勁，電子產品外銷訂單呈雙位數成長；與用電量兩者走勢來看，半導體業景氣呈溫和復甦走勢。



台綜院指出，自去年底至今，由於高效能運算、人工智慧等應用加速擴展，以及旺季備貨需求，帶動製造業生產動能，經濟成長穩步回溫。3月份因節慶效應過後，民間消費成長力道明顯趨緩，內需消費減弱。在去年同期基期偏低因素下，墊高經濟成長表現，預測2024年3月經濟成長率為5.6%，第1季經濟成長率為5.5%。

