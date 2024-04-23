培養人才　陳其邁推半導體入20高中職課程

高雄市長陳其邁與左營高中學生們合影。（高雄市政府提供） 中評社高雄4月23日電／民進黨高雄市長陳其邁23日到左營高中視察半導體與資訊相關課程。他說，目前高雄市有6所高中職推動半導體、AI等課程，接下來要把課程推到20所高中職，讓高中生可提早學習，也為產業挖掘人才。



陳其邁上午偕同高雄教育局長謝文斌、準“內政部長”劉世芳、民進黨“立委”李柏毅等人至左中視察“半導體先修課程”、“AI2程式設計”、“生醫感測之運用”等相關課程。簡報後陳其邁走訪課堂與學生互動，體驗半導體與數位AI課程於高中課程中的延伸與自學。



陳其邁在媒體聯訪說，左營高中跟楠梓高中是離台積電距離最近的2所學校，相信未來台積電在高雄兩奈米製程工廠成立後，員工陸續進駐，加計供應鏈，約會增加到1萬5000到2萬人左右供應鏈廠商的人員進駐，希望高中生能先瞭解產業。



高雄市目前在左營高中、中山高中、楠梓高中、新莊高中、中山附中，及三民家商等6校設有半導體、人工智慧等相關科技課程。



陳其邁致詞說，3年前劉世芳擔任“立委”時推動半導體相關課程進入高中職，台積電落腳高中帶來的不只是台積電科技人員，包括中下游廠商也都會相繼設廠，“但也不是每個人都一定要上半導體課程，如果沒興趣就不用勉強；帶有興趣的人可以提早挖掘自己的能力”。



左營高中於2021年起配合“教育部”推動“建置區域產業人才及技術培育基地計劃”，從2021年開始，由高雄市教育局指導，高雄大學、中山大學等大學端的師資協助；台灣加工出口區電機電子工業同業公會等單位的支持，開展“半導體數位產業先修學程”。



校方上午安排高雄大學教授余進忠為陳其邁等人演示半導體相關課程，像是“黃光微影——藍曬實驗”等，余進忠說，希望透過這些實驗讓學生瞭解半導體製程的相關知識和理論。校方表示，透過高中半導體先修課程，可以讓學生打開多元視角，讓感興趣的學生在未來大學時選修相關科系。