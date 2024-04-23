上海市工商聯港澳訪問團到訪香港中國商會

大合照。 陳丹丹和王霄漢交換紀念品。 會議進行中。 會議進行中。 黃謙向王霄漢致送紀念品。 中評社香港4月23日電／4月23日，上海市委統戰部副部長、上海海外聯誼會副會長、上海市工商聯（總商會）常務副主席（副會長）王霄漢率領的上海市工商聯港澳訪問團一行，到訪香港中國商會並進行了親切交流。香港中國商會創會會長、廣東政協委員、廣東省工商聯常委、經緯集團執行董事陳丹丹代表香港中國商會主席陳經緯主席及全體同仁，對上海市工商聯港澳訪問團的到訪表示了熱烈的歡迎。



陳丹丹說，滬港合作一直是滬港兩地津津樂道的熱門話題，正是因為滬港之間良好的合作源源，香港中國商會成立以來，多次組團拜訪上海各級政府和職能部門，先後得到了上海市委、市政府和上海工商界的大力支持，上海工商聯也多次組團來訪香港中國商會。王霄漢表示兩會關係密切，情同手足，對香港中國商會及陳經緯先生對於促進滬港兩地企業家交流給予的支持表達了感謝之情。



在會見中，陳丹丹說，香港作為國際金融、貿易、航運中心，是全球最自由、最具競爭力的經濟體，在“一國兩制”獨特製度優勢下，香港既能享有巨大的“一國”之利，又擁有廣泛的“兩制”之勝，香港連接祖國內地同世界各地的“超級聯繫人”、“超級增值人”角色更彰顯。過去一段時期，因為維護國家安全的法律制度存在漏洞，香港泛政治化，錯失不少機遇。如今補全了維護國家安全的短板，為集中精力謀發展打下良好基礎，香港各界正在以只爭朝夕的決心和行動，增強由治及興的發展動能。



陳丹丹也向訪問團一行介紹了香港中國商會的使命和職責。成立於2009年的香港中國商會，是在中央政府駐香港聯絡辦公室和全國工商聯的大力支持下，以及香港特區政府和各界人士關心支持下成立的，商會凝聚海內外華資企業，積極參與“一帶一路”和粵港澳大灣區建設。香港中國商會舉辦“中國海外投資年會”，為全面實施國家對外開放新格局作出實質性貢獻。設立“一帶一路獎學金”，為沿線國家及地區民心相通培養“親善大使”。商會的“紫荊穀”項目，聯合內地12所頂尖高校，為四千多名港澳台僑青年創新創業提供免費輔導及項目孵化。商會開設“香港大講堂”系列論壇，論壇的真知灼見被相關部門所重視接納。“陽光天使義工團”連續八年服務弱勢社群，促進社區和諧。



王霄漢副部長則在發言時對香港中國商會的熱情接待表達了感謝。上海工商聯與香港的工商界及香港中國商會一直保持良好的合作與聯繫，現在的企業如何走出來如何進行有效的“落地”，可以借助香港國際化的優勢。香港是一個橋頭堡，在商會橋樑的作用下，可以保證很多人才、資金和技術順暢的交流。香港是內地民營企業走出去的一個良好平台，要充分利用好香港的國際投資市場，與商會保持良好持續的合作關係，寫好“中國企業故事”，助力中國企業走向國際。



出席活動的香港中國商會領導有榮譽會長、中銀國際控股有限公司副董事長林廣兆，香港中國商會常務副會長、第十四屆上海市政協委員、上海市靜安區工商聯副主席黃謙，香港中國商會副會長、銳聯投資有限公司董事長石豐榮，香港中國商會常務副會長楊李，香港中國商會副會長、全國政協委員、申藝實業發展有限公司主席樊敏華及秘書長林楓林等，他們向訪問團一行介紹了香港經濟社會發展的最新形勢，並結合各自領域的發展契機深入探討了滬港合作的重要性。



在會上發言的還有，上海市工商聯執委、上海達闥智能機器人有限公司聯合創始人汪兵，中國民間商會副會長、上海市工商聯副主席、春秋股份航空有限公司董事長王煜等。



與會者認為，當前，國家堅持開放創新，推動發展“新質生產力”，經濟持續回升向好，在為全球經濟增長作出重要貢獻的同時，也為香港和上海工商界的深入合作、攜手共贏提供了巨大的機遇、注入了強勁的動力，希望香港商界和上海工商界一起，把握機遇、抓住時機，為滬港合作貢獻我們的力量。



此次到訪香港中國商會的上海工商聯港澳訪問團一行有上海市委統戰部副部長、上海海外聯誼會副會長、上海市工商聯（總商會）常務副主席（副會長）王霄漢，中國民間商會副會長、上海市工商聯副主席、春秋股份航空有限公司董事長王煜，上海市總商會副會長、上海經佳文化產業投資股份有限公司董事長趙麗佳，上海市總商會副會長、中國幹細胞集團有限公司董事長章毅，上海市工商聯執委、上海達闥智能機器人有限公司聯合創始人汪兵，長寧區工商聯執委、如東信息技術服務（上海）有限公司董事長金亞東，上海市委統戰部非公經濟處處長、上海海外聯誼會副總幹事歸建華，上海市工商聯聯絡部部長陳楠，上海市工商聯辦公室副主任毛東林等。



香港中國商會行政專員關靜文、蘭雅薇等也參加了此次交流活動。