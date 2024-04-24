陳玉珍語中評：交流有和平 雖千萬人吾往矣

國民黨金門縣“立委”陳玉珍。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北4月24日電（記者 楊騰凱）中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁本周將率藍委組團訪陸。對此，隨行團員之一，國民黨金門縣“立委”陳玉珍向中評社表示，對的事情就要堅持前行，她從來不會因為別人扣紅帽就退卻，兩岸多交流才會有和平，彼此增進瞭解、累積善意，畢竟我們總不希望打仗。



傅崐萁預計本周率藍委組團訪陸，隨團藍委約5人到10人，目前公開表態將隨行的包括陳玉珍、連江縣“立委”陳雪生以及平地原住民“立委”黃仁。



上周一度傳出有藍委感受到壓力，而對訪陸行程退卻，怎麼看此說法？



陳玉珍表示，其他人感受到的壓力，可能是因為26日“立法院”還有院會要開，大家可能覺得說，如果院會沒有出席，會被民進黨趁隙突襲，通過一些相關法案，她猜可能是這個原因。



陳玉珍強調，她個人從來也不怕被扣紅帽子，因為兩岸能多交流總是好事，我們要正面以對，不必害怕，她從來不會因為別人要扣紅帽子就退卻，對於對的事情，“自反而縮，雖千萬人吾往矣”，對的事情就是堅持往前走就好。



陳玉珍指出，一開始是說4月18日出訪，那時候自己表達可以參加，後來因為花蓮地震延後到4月26日，原本她有一個地方行程，時程上有衝突，後來經過協調，對地方行程做了調整，使得她可以參與這趟藍委訪陸團。

