張延廷：民進黨政府讓中保台　已有五讓

台前空軍副司令、退役中將張延廷接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月24日電（記者 張穎齊）近日大陸軍機頻頻繞台，部分越過以往所謂的“海峽中線”，台前空軍副司令、退役中將張延廷接受中評社專訪表示，部分陸機距離基隆僅41海浬，而戰機1分鐘可飛10海浬，因此約4、5分鐘即可抵達府方，猝不及防，政府也無法因應，他認為這是大陸針對賴清德5月20日將上台的強硬態度，上任後更會常態化。



張延廷說，但即便知道這樣的急迫性，台政府也沒辦法因應，只能從民進黨政府喊得抗中保台，變成“讓中保台”，難道要將大陸軍機趕回“海峽中線”？這也不可能，連金門原本4月要進行火砲射擊演習都取消了，代表政府只能退讓。



台軍方20日公布，早上8點15分起不到3個小時，陸續偵獲大陸軍機殲-16、運-8及無人機等各型主、輔戰機計21架次出海活動，其中17架次逾越“海峽中線”及其延伸線。21日再公布偵獲14架次陸機越過“海峽中線”，部分距離基隆僅41浬（約76公里）。22、23日均持續有陸機在台海周邊活動。



張延廷，生於台南，籍貫山東，政戰學校（現“國防大學”政治作戰學院）政治系研究所博士，是台灣首位在現役時就具有正教授資格的空軍將領。歷任空軍副司令、空軍司令部政戰主任、參謀本部情報參謀次長、空軍官校校長、空軍航院校長等職。



張延廷表示，越過“海峽中線”的大陸軍機，距離基隆僅約41浬、離淡水僅30浬，拿望遠鏡都能看到，可說是相當近，若再飛到淡水河口上空僅需要3分鐘，再飛到“總統府”則只需要1分多鐘，所以他說加起來總共大約再飛4、5分鐘就到府方了，而台空軍緊急起飛最快也要6分鐘，大陸軍機等於掌握制空權，恐會讓台灣猝不及防，沒預警的時間。

