台作家李瑞騰：兩岸文學連結不會斷

台灣中央大學人文藝術中心主任李瑞騰。（中評社 方敬為攝） 中評社台中4月24日電（記者 方敬為）對於兩岸文學交流近年來相對停頓，台灣中央大學人文藝術中心主任李瑞騰接受中評社訪問表示，主因在於兩岸政治上回到較為緊張的狀態，另外就是COVID-19疫情的原因，但其實兩岸文學界的互動一直持續，表面上雖然停頓，實際上是開展出新的交流模式，兩岸三地華語文學具備共通性，因此兩岸之間的文學連結不會斷，不可能完全關門。



李瑞騰，文學家、作家，筆名牧子、李庸，現任中央大學人文藝術中心主任、黃大魚文化藝術基金會董事長，2010年至2014年曾任馬政府台灣文學館館長。曾任商工日報副刊主編、《文訊》雜誌總編輯、《台灣文學觀察》雜誌發行人兼總編輯、台灣詩學季刊社社長、中國古典文學研究會理事等職。



有關兩岸文學界交流近年有停滯狀況，李瑞騰分析，一方面是兩岸重新回到相對緊張的狀態，此外，過去三年受到新冠疫情影響，導致交流活動受阻，雖然兩岸文學界檯面上的交流減少，卻不代表兩岸文學的連結性因此中斷。



李瑞騰指出，兩岸文學界從1980年代以來，彼此之間互通訊息的情況已有相當的累積。大陸文壇方面從79、80年開始就不斷透過管道轉載台灣的文學作品，大陸甚至有評論研究團隊進行台灣文學研究，甚至有關於台灣文學的概觀、野史相關的書籍陸續在大陸出版。



李瑞騰說，縱使在兩岸開放交流之前，文學界就已經有所接觸，相互傳遞資訊，相信即使現今政治關係嚴峻、緊張，兩岸文學的交流仍會以其他方式推展下去。雖然表面上的活動無法像過去馬英九任內那樣熱絡，但是文學界互動部分並沒有間斷。



他提到，像前陣子在大陸就有學術交流活動舉行，很多台灣作家或者學者到大陸的情況陸續恢復，當然也有一些人之前願意到大陸去交流，但現在鑑於兩岸情況緊張不再去，可是當前交流管道發達，總會有替代方式，且他相信這終究只是短暫的現象。

