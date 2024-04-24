李登科：美伊有默契不升高衝突　中東暫可控

政治大學外交系兼任教授李登科。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月24日電（記者 鄭羿菲）針對伊朗與以色列日前相互發射飛彈、無人機報復，政治大學外交系兼任教授李登科接受中評社訪問表示，以色列想方設法要在中東製造衝突火種將美國捲入，好藉美國的手除掉伊朗，但美顯然不願意，而伊朗也是點到為止，目前美、伊有某種默契要讓中東衝突降溫，衹有以色列也不敢再生事，中東局勢目前暫時可控。



李登科也說，對美國來說，現在是“一個頭、六個大”，俄烏戰爭的問題還沒解決，南海也有中國與菲律賓的衝突，東海、台海也都有待解的問題，美國當然不願意再開闢一個新戰場，否則對美國總統拜登的大選情勢將非常不利。



伊朗13日晚間發射300多枚飛彈、無人機打擊以色列境內目標，報復以色列4月初空襲敘利亞首都大馬士革的伊朗外交機構並炸死伊朗革命衛隊將領。以色列19日再空襲報復伊朗。中東情勢有升溫跡象。



李登科，美國加州州立大學外交學系碩士、南加州大學國際關係學院博士；專長國際安全、國際關係、中東國際關係；政治大學於2001年成立國際事務學院時，李登科為首任及第二任院長。



李登科接受中評社訪問表示，以色列與伊朗的衝突由來已久，可以追溯到1979年伊朗革命後，前最高領袖何梅尼（Ruhollah Khomeini）所提的兩大外交訴求，便是打倒美帝、反猶太復國主義，企圖成為伊斯蘭世界的領袖。以色列當年就知道要打敗伊朗並不容易，因此與美國一同煽動了兩伊戰爭，最終造成伊朗與伊拉克兩敗俱傷，之後以色列又利用美國總統小布什（George W. Bush）之手，借刀殺人除掉前伊拉克總統海珊（Saddam Hussein）。



李登科說，以色列向來擅於營造衝突火種，拉美國進來處理，再全盤推給美國，這是以色列向來的戰略，但美國前總統奧巴馬(Barack Obama)與拜登都知道，美國若與伊朗正面衝突，會非常難以善後，所以能看到傳出拜登在伊朗13日發射300多枚飛彈、無人機攻擊伊朗後，要求以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）“接受勝利就好，放棄報復”，很明顯美國非常怕被拖下水。

