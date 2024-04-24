盧衍良：M503航線成牽動兩岸關係變數

朝陽科技大學飛航系主任盧衍良。（中評社 資料照） 中評社台中4月24日電（記者 方敬為）中國大陸民航局19日宣布啟用M503航線W122、W123銜接線由西向東運行。朝陽科技大學飛航系主任盧衍良接受中評社訪問表示，中國大陸啟用M503東西向航線，當然對紓解運量有幫助，但另方面也與台灣進出金、馬的航路空域相近，導致飛安風險上升，此問題也凸顯兩岸溝通管道的重要性，若無法妥適溝通，相關風險可能成為牽動兩岸關係的變數。



盧衍良，成功大學航空太空工程博士，曾任“行政院”飛航安全委員會飛安組工程師、真理大學航空運輸管理學系與觀光旅運培訓暨研究發展中心主任，現任朝陽科技大學飛行與民航人員技術系主任。研究專長包括，飛航安全管理與事故調查、民航法規、航務操作與簽派業務、飛航管理業務、航空氣象學、航空生心理學。



中國大陸繼今年2月1日起取消M503航線自北向南飛行偏置措施後，4月19日接續啟用M503航線W122、W123銜接線由西向東運行。台軍方表示，W122、W123航路鄰近馬祖及金門管制空域，安全隔離不足，有潛在飛安風險；台“交通部”民航局強調，該措施嚴重影響飛安，對中國大陸未經協商的片面措施，再次表達嚴正抗議。



針對W122、W123航路啟用的影響，盧衍良表示，就航空實務面來看，M503外連的W122和W123分別通往福州和廈門，W122會與進出馬祖南北竿的W2、W8航路空域相近，而W123則是與進出金門的W6航路空域相近，在航班密集時，可能會導致航機空中接近的風險提高。



盧衍良提到，從國際民航組織（ICAO）第9426號文件（Doc 9426）的精神來看，相鄰的空域管制問題，需要雙方飛航管制單位彼此溝通協調，商討相關可行方案，以避免航機發生接近疑慮。

