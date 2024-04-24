文學大腕黃春明語中評：華語文學具高度潛力

黃春明與妻子林美音。（中評社 方敬為攝） 中評社台中4月24日電（記者 方敬為）知名台灣文學家黃春明就兩岸文學交流及華語文學的近況接受中評社訪問表示，兩岸華語文學文字上相通，在內容上又有相異之處，值得互相學習研究，兩岸文學交流不應受到政治影響而停滯，但可惜的是，現在有“結構性的暴力”在上頭，即使兩岸作家或學者有意交流，也不是件容易的事。



黃春明，1935年生，台灣宜蘭縣羅東鎮人，台灣鄉土文學家，創作文類以小說為主，旁及散文、詩、兒童文學、戲劇、撕畫、油畫等，其作品曾被翻譯為日、韓、英、法、德語等多種語言。出版過《兒子的大玩偶》、《鑼》、《莎喲娜啦.再見》等膾炙人口的小說，帶有濃濃的鄉土寫實與社會批判。



台灣中興大學文學院4月22至26日舉辦“黃春明周”系列活動，除了舉辦學術研討會，23日也頒發名譽文學博士學位給黃春明，由校長詹富智親自頒授學位證書，並替黃撥穗。黃春明今年已高齡90歲，但身體仍硬朗，偕妻子林美音一同出席，這也是第6度獲頒名譽博士學位。



對於華語文學的近況，黃春明向中評社表示，現代華語文學其實還有很大的進步空間，這點需要所有華語作家共同努力，要設法精進華語文學的藝術層面，而不要陷入物化、量化的迷思，現在創作的載體多元，雖然相較過去作家在創作、傳遞作品的方式更為便利、迅速，但也因為太快了，不免失去了文學的靈魂、精神與品味。



黃春明指出，華人在全球社會中占有一席之地，作為地球村一支人數可觀的族群，發展迄今，華語文在世界語言當中已非常重要且具有程度上的影響力，未來華語文學的發展一定具有高度潛力，只是華語文學的水準、品質卻在近代反而萎縮了，這是比較可惜的地方。



他提到，現在許多創作者透過社群平台寫作、分享作品，稍微有些文筆，或者作品有趣味性，可能就有粉絲，這也容易使得作者出現盲點，過去寫作需要經過大量的閱讀與藝術薰陶，要投稿到比較權威的媒體專欄上，需要過關斬將，最後被刊載的作品往往是脫穎而出的佳作，是經過淬煉而來的，但如今，因為媒體社群的發達，好像隨便寫就有讀者，就有支持者，作者也容易因此得意忘形，創作水準無法維持，這也是目前華語文學所面臨的問題。

