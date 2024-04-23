美副國務卿否認北約進印太　集體防禦未納日韓

中評社香港4月23日電／美國副國務卿坎貝爾（Kurt Campbell）22日表示，多個印太國家領導人已表達加強與北約組織（NATO）合作的興趣，尤其是在軍事嚇阻、訊息交流和互操作性等領域。但他駁斥北約“東進印太”的說法，稱美方並未建議北約參與印太地區的軍事行動，或將印太國家納入北約的集體防禦架構。



中時網消息，坎貝爾在華府智庫“美國和平研究所”（USIP）的討論會上說，印太地區一些國家不僅關注北約的核心使命，如對抗假訊息和加強網路安全，還在積極考慮如何與北約成員國共同應對更廣泛的全球挑戰。他指出，這種跨地區合作的深化，是在全球安全布局中越來越重要的一環。



坎貝爾舉例說，“印太地區的日本、韓國、澳洲、紐西蘭、新加坡等國家果斷地支持了烏克蘭，並始終如一地宣傳烏克蘭的重要性。”日韓澳紐是北約的“亞太4夥伴國”（AP4）。坎貝爾稱，AP4領導人都希望發揮越來越大的全球作用，而這4國參加北約峰會，有機會在維護地區安全方面發揮負責任的作用。



不過，坎貝爾駁斥北約“東進印太”的說法，指“這是中俄散播的不實訊息”。他解釋稱，日本、韓國等今後被納入《北約憲章》第5條（集體防禦條款）對象的可能性並不存在。坎貝爾強調，美國的目標是保護和強化國際機構和能力，而不是針對特定國家。



上述日韓兩國，與美國之間本就都是軍事同盟關係。2021年8月，美國撤軍導致阿富汗政府快速垮台，外界有聲音質疑華府的承諾不可靠，美國總統拜登曾親自駁斥，稱“我們對‘第5條’作出了神聖承諾”，他甚至把台灣和北約盟邦及日、韓相提並論。



近年來，美國一再強調對日韓提供“延伸嚇阻”（extended deterrence，指核保護傘）的承諾。而北約的核嚇阻政策中也包含“核共享”（nuclear sharing）概念。波蘭總統杜達在22日刊出的專訪中就稱，若北約盟友決定在波蘭領土上部署核武，為加強北約東翼安全，波蘭已做好準備。



根據北約的“核共享”概念，美國在歐洲存放的核武部分由北約國家執行投送打擊任務，但這些非核成員國對核武的使用最終決定權還在美國手裡。目前，美國在比利時、德國、義大利、荷蘭和土耳其部署了戰術核武。此前，有消息顯示，美國在歐洲和土耳其的軍事基地存有100枚B-61核彈。



針對波蘭總統杜達的上述說法，俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）22日說，“對波蘭而言，僅僅成為北約成員國遠遠不夠，其還在積極支持並參與北約所謂的‘聯合核任務’計畫。”她警告，如果美國核武出現在波蘭境內，相關設施將立即被列入俄與北約發生直接軍事衝突時的“合法打擊目標清單”。