劉興德語中評：兩岸和平安定是勞工最大心願

新竹縣產業總工會理事長劉興德。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹4月24日電（記者 盧誠輝）即將在5月1日率領勞工走上街頭的新竹縣產業總工會理事長劉興德接受中評社訪問表示，賴清德520即將上任，未來兩岸關係是目前廣大勞工朋友最關心也最擔心的話題，希望賴清德能調整政策方向，讓兩岸能和平安定是廣大勞工的最大心願。



每年5月1日都會走上街頭的劉興德，今年擔任五一行動聯盟的總指揮，在新竹縣湖口鄉的長春人造樹脂廠股份有限公司任職超過30年的他，多年前為爭取勞工權益而加入工會，6年前更被選為新竹縣產業總工會理事長，持續為勞工朋友發聲。



全台勞工朋友超過1152萬人，占2024大選總選舉人數1931萬的59.65%，是全台最大的族群團體。劉興德說，台灣能有現在的經濟發展，全靠廣大勞工朋友這幾十年的打拚，而每個勞工背後都有一個家庭，也代表一份責任，所以安定的工作與生活一直是勞工追求的最大目標。



劉興德指出，隨著賴清德當選將在520上任，未來兩岸關係是目前廣大勞工朋友最關心也最擔心的話題，兩岸若不幸發生戰爭，台灣的經濟會倒退幾十年，讓人民陷入水深火熱之中，而兩岸關係是經過許多前人的努力，才能保持目前的和平穩定，希望賴清德能夠珍惜。



他認為，兩岸關係若一再緊張，甚至真的到兵凶戰危的地步，那真的會讓資本家卻步，不敢投資台灣，外資也不敢來台灣，若台海不安定，大家都會怕，最後犧牲的都是百姓的利益。



劉興德強調，希望賴清德520上任後能調整政策方向，推出讓兩岸雙方都有利的政策，讓台灣的腳步能夠走得更遠，讓下一代能繼續在台灣幸福成長，兩岸能和平安定才是廣大勞工的最大心願。

